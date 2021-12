نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر والأردن في بطولة كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر و الأردن في بطولة كأس العرب التي تنطلق بعد دقائق، حيث كشفت مجموعة قنوات ON TIME SPORT تمكنها من إذاعة مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الأردني الشقيق في بطولة كأس العرب ضمن مباريات دور الثمانية، فقد حصلت القناة على تصريح بإذاعة المباراة عبر قنواتها الفضائية ON TIME SPORT HD 1 وكذلك أيضا عبر القناة الأرضية في النطاق المحلى لجمهورية مصر العربية عبر قناة ON TIME SPORT الأرضية.

مباراة مصر والأردن في كأس العرب

يواجه اليوم السبت 11/12 منتخبي مصر و الأردن في ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس العرب، ويأتي ذلك بعد تأهل المنتخب المصري الأول في مجموعته على حساب منتخب الجزائر والذي جاء في المرتبة الثانية ، ويواجه المنتخب المصري منتخب الأردن والذي جاء في المرتبة الثانية على مجموعته خلال دور المجموعات، كما يواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب المغرب والذي احتل المركز الأول في مجموعته على حساب منتخب الأردن.

تردد اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر و الأردن في بطولة كأس العرب

أعلنت مجوعة قنوات أون تايم سبورت عن نقلها لمباراة منتخب مصر و منتخب الأردن ضمن مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب عبر قنواتها ON TIME SPORT الأرضية و أيضا مباراة ON TIME SPORT HD 1 الفضائية، نستعرض البيانات الخاصة بتردد قناة TIME SPORT HD 1 الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات كالاتي:



التردد: 10853

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وأيضا التردد الجديد الخاص بقناة 1 الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات كالاتي:

تردد القناة 11861.

معامل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

موعد مباراة مصر و الأردن في بطولة كأس العرب

يلعب المنتخب المصري مباراة مع المنتخب الأردني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس العرب، وسيواجه الفريق المنتصر منتخب تونس في دور نصف النهائي.

بينما يلعب منتخب الجزائر مباراة مع منتخب المغرب في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس العرب، وسيواجه الفريق المنتصر منتخب قطر في دور نصف النهائي.

وصلنا لختام شرح تردد اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر والأردن في بطولة كأس العرب.