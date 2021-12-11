سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A52 الرائع في السعودية ومصر

سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A52 تعتبر سلسلة هواتف Galaxy A النقالة والتي تتبع شركة سامسونج وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة بالموبايلات في العالم، ويعتبر الجوال سامسونج جالكسي Samsung Galaxy A52 من الهواتف الرائعة التي يمكن أن يقتنيها العديد من الأشخاص، ويتميز بأن به العديد من الإمكانيات المتنوعة التي تجعله في المقدمة عن كثير من الهواتف وله مواصفات كثيرة منها يملك شاشة AMOLED ومعالج كوالكوم ، ونقدم لكم المواصفات الكاملة وكذلك وأسعاره الهواتف في السعودية ومصر.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52

تتميز أبعاد هاتف Samsung Galaxy A52 بأنها 159.9 × 75.1 × 8.4 ملم، كما أن وزن الهاتف 189 جرام.

نجد أن إطار هاتف Samsung Galaxy A52 مصنوع من البلاستيك ويملك هذا الهاتف واجهة من الزجاج وهو ضد الماء من غوريلا جلاس 5.

الشاشة الخاص بموبايل سامسونج جالاكسي اي اس تو من نوع Super AMOLED

مقاس شاشة Samsung Galaxy A52 6.5 انش حيث أنه يبلغ دقته FHD+ (2400×1080 بكسل)،

المعالج الخاص بالموبايل من نوع Snapdragon 720G التابعة كوالكوم وهو يكون 8 نانو متر، ثماني النواة.

الميموري الداخلي لتخزين الموبايل هناك 128 جيجا ونفس النوع ايضا مساحة تخزينه 256 جيجا بايت.

الرامات في هاتف Samsung Galaxy A52 يوجد 4 او 6 او 8 جيجا بايت.

بالنسبة لنظام التشغيل هو أندرويد 11 تشغيل One UI 3.1

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A52

يتميز هاتف Samsung Galaxy A52 بأن له كاميرا مميزة حيث نجد أن الكاميرا الرئيسية في الموبايل 64 ميجا بكسل وستكون ذلك بفتحة عدسة تبلغ 1.8/f وهناك في الهاتف تقنية مثبت وذلك في الصور البصري OIS

تتواجد في هذا الموبايل كاميرا الترا وايد وهي 12 ميجا بكسل وتتميز بفتحة عدسة 2.2/f، بزاوية 123 درجة.

يتواجد في الموبايل كاميرا تكون ماكرو وكاميرا خاصة بالعمق تبلغ 5 ميجا بكسل ويكون ذلك بفتحة عدسة 2.4/f.

بالنسبة لكاميرا السيلفي أو الكاميرا الامامية تبلغ 32 ميجا بكسل حيث تكون فتحة عدسة 2.2/f.

تصوير الفيديو بالكاميرا الرئيسية 4k بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانية.

تصوير الفيديو بالكاميرا الامامية 4k ويكون ذلك بمعدل التقاط 30 اطار في الثانية. 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانية.

البطارية والشحن

تتميز بطارية هاتف Samsung Galaxy A52 أنها مصنوعة من نوع ليثيوم بوليمر وهي سعة 4500 ملي امبير يوجد في الموبايل نظام الشحن السريع ويكون بقوة 25 واط

سعر هاتف Samsung Galaxy A52

يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A52 350 دولار ولجميع محبي شراء الموبايلات يمكن شراء هذا الهاتف من السعودية حيث يبلغ سعره بالريال السعودي 1300 ريال بينما سعر هاتف Samsung Galaxy A52 في مصر هو بالنسبة لنسخة 8/128 يكون سعره 5700 جنيه وموديل 8/256 يكون سعره 6400 جنيه.