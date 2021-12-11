تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2022 لمشاهدة بطولة العرب التي تقام على الأراضي القطرية بمشاركة 16 منتخب عربي، تمكنت 8 فرق عربية من الصعود إلي دور الثمانية كل من (مصر، الجزائر، المغرب، تونس، قطر، الإمارات، عمان، الأردن)، وتلعب يومي الجمعة والسبت دور ربع النهائي، حيث تقام جميع المباريات على قناة الكأس القطرية، وقناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة، كما أعلنت قناة أون تايم سبورت إذاعة مباراة مصر ضد الأردن في دور الثمانية أيضاً من البطولة العربية.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2022 لمشاهدة بطولة العرب

ترقب كبير من كل الدول العربية في إستقبال تردد قنوات alkass Sports الناقلة البطولة العربية التي تقام بثوب جديد لم يحدث من قبل، ألا وهي أن البطولة العربية تقام للمرة الأولى تحت رعاية الاتحاد الدولي، والذي يؤدي إلي اهتمام كبير من كافة الدول المشاركة في البطولة، لان الفوز أو الهزيمة يؤدي إلي ارتفاع أو انخفاض الترتيب الدولي للمنتخبات، لهذا تجد حرص الدول المشاركة بتقديم أفضل أداء واعلي نتيجة، والكل يبحث على الفوز بالبطولة.



تردد قناة الكأس الرياضية المجانية

التردد 11919. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ ٣/٤. القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الكأس المجانية على القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد للقناة: ١٢٢٤٥.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب الجديد: V عمودي.

تصحيح الخطأ: ٣/٤.

اسم القناة: Alkass sport.

يمكنكم ضبط تردد قنوات الكأس الرياضية المجانية على القمر الصناعي سهيل سات من خلال خلال تسجيل بيانات التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي سهيل سات. التردد 10770. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي.

نتائج بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2021

صعد المنتخب القطري إلي دور الربع النهائي من البطولة العربية بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 5 أهداف بدون مقابل.

تمكن المنتخب التونسي من الفوز علي منتخب عمان بنتيجة هدفين لهدف وتمكن من الصعود إلي الدور الربع النهائي من البطولة العربية، وينتظر الفائز من مباراة منتخب الأردن أو مصر

يلعب المنتخب الوطني المصري ضد المنتخب الأردني اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت 11 ديسمبر 2021، والنتيجة حتي الآن التعادل بهدف لكل فريق.

بواجهة المنتخب المغربي منتخب الجزائر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع جميع المباريات على مجموعة قنوات الكأس.

وصلنا لنهاية شرح كيفية ضبط تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة alkass 2022 لمشاهدة بطولة العرب.