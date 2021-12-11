طريقة شحن لعبة كلاش رويال أكثر من 50000 جوهرة بطريقة رسمية 100%

لعبة كلاش رويال حيث تحتوي معظم الألعاب المجانية على تذكرة موسمية تتيح لك الحصول على مكافآت متنوعة أثناء اللعب. و Clash Royale ليست استثناءً في من ضمن هذه الألعاب، فهي بطاقة Royale Pass، وهي عبارة عن تصريح موسمي متميز يتم استخدامه، مثل الألعاب الأخرى، لتلقي المكافآت والمزايا الخاصة بها.

لعبة كلاش رويال

والآن سنتعرف على على نوعية الجوائز التي من الممكن أن تحصل عليها، وهما: اسم ذهبي فريد متاح لك فقط. ويمكنك الوصول إلى تحديات اللعبة دون أي قيود. ويمكنك الحصول على محتويات الصناديق على الفور. وأيضا الجلد المتاح للأبراج.

كيفية الحصول على Pass Royale مجانًا

هناك عدة طرق للحصول على Pass Royale مجانًا في Clash Royale:

العديد من لاعبي مجتمع Clash Roya المعروفين باسم Youtubers، يقومون بنوع من اليانصيب.

ما عليك سوى الوصول إلى قنواتهم والاشتراك فيها، وتفعيل جرس الإشعارات حتى تتلقى Pass Royale مجانًا عند تحميل مقاطع الفيديو.

حيث يقوم العديد من المؤثرين بتشغيل اليانصيب على شبكاتهم الاجتماعية.

كل ما عليك فعله هو متابعتهم والنقر على فيديوهاتهم.

يمكنك التعرف أيضا على طريقه استبدال أكواد فري فاير.

طريقة الحصول على لعبة كلاش رويال

يتيح لك هذا التطبيق لعب Clash Royale من خلال خادم خاص. عندما تقوم بتنزيل Null’s Royale على جهازك المحمول، فإنك تتمتع بالعديد من المزايا مثل:

سيكون لديك عواطف جديدة في لعبتك.

وبطاقات Clash Royale الأسطورية.

لديك حق الوصول إلى عدد أكبر من الأبطال.

حيث يجب أن يكون لديك نظام تشغيل Android 4.1 على الأقل.

يجب أن يكون لديك خيار التنزيل من مصادر غير معروفة ممكّنًا على هاتفك.

كيفية الحصول على جواهر Clash Royale