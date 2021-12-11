«هواوى» تكشف عن تابلت «MatePad 11» بشاشة عرض كاملة

أطلقت هواوى سلسلة أجهزة MatePad ١١ حيث يأتى الجهاز بشاشة عرض كاملة مقاس ١٠.٩٥ بوصة مع أربعة مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة HarmanKardonـ، بالإضافة إلى سهولة الترابط مع الأجهزة المختلفة ضمن مجموعة الأجهزة الفائقة والتى تقدم تجربة المكتب الذكي.

ويمكن للمستخدمين الحصول على الجهاز اللوحىHUAWEIMatePad ١١ والاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store والموزعين المعتمدين فى مصر.

ويُعد جهازHUAWEIMatePad ١١ أول جهاز لوحى من هواوى يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ ١٢٠ هرتز ولا يؤدى هذا إلى عرض أكثر سلاسة فحسب، بل إلى تحكم باللمس أكثر استجابة، هذا بالإضافة إلى إدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الآن ممارسة الألعاب التى تدعم وضعFPS العالى ما يعنى تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

ويمتلك الجهاز بجانب شاشة العرض المتميزة حواف نحيفة مقاس ٧nn والتى توفر مظهرًا أكثر توازنًا يمكنك من رؤية أوضح وأفضل بشكل مستمر. وعلاوة على ذلك، فإن الجهاز حاصل على شهاداتTÜVRheinlandLowBlueLight وFlickerFree، والتى تشهد على قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين، ما يوفر حماية شاملة للعين.

ويوفر الجهاز الجديد ثلاثة أوضاع يمكن استخدامها لتحسين الإنتاجية: إذ يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحى ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحى العمل كشاشة ثانوية خارجية وأخيرًا، كما يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحى والكمبيوتر الشخصى لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

وأكدت هواوى أن جهازHUAWEIMatePad ١١ سيصبح الاختيار الأمثل عند البحث عن جهاز لوحي، فيمكنك مشاهدة أفضل المرئيات على شاشته التى تبلغ ١٢٠ هرتز، مع مكتب ذكى رائع وتجربة الجهاز الفائق، بالإضافة إلى اتصال ممتاز بشبكة Wi-Fi ٦ ومكبرات صوت بضبطHarmanKardon مما يجعله بسهولة واحد من أفضل الأجهزة اللوحية للشراء من قبل المستخدمين فى الوقت الراهن.