اشحن حالا.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE بطريقة مضمونة 2021

ننشر لكم متابعينا الكرام رابط وخطوات شحن شدات ببجي موبايل التي يبحث عنها الملايين من لمستخدمي لعبة ببجي موبايل، وشدات ببجي أو ما تعرف بـ UC عبارة عن عملة افتراضية للعبة الأكثر استخداماً ببجي موبايل، حيث يتم استخدامها في شراء عناصر اللعبة المختلفة من الذخيرة والأسلحة والأزياء وغيرها، كما تستخدم الشدات في تفعيل رويال باس والذي يميز اللاعب عن الأخر، وتتيح لهم الجزائز المختلفة حتى ينتقلون لمستوى أفضل في اللعبة، ويعزز هذا من فرص الفوز بالمعركة.

شحن شدات ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية القتالية التي عرفت في العالم كله، وهي لعبة بقاء ومحاكاة للواقع التي يعيشه الجنود في المعسكرات الحربية، حيث ينزل لأرض المعركة مئة لاعب يتم مقاتلهم جميع حتى القضاء عليها والفوز بلقب الناجي من المعركة، ولقت لعبة ببجي موبايل قبولاً كبيراً في العالم كله وبشكل خاص في الوطن العربي، وتتصدر اللعبة باستمرار محركات البحث لمعرفة الطرق الصحيحة للحصول على شدات ببجي التي يستخدمها اللاعب في الأغراض المختلفة.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

يتسأل لاعبي ببجي موبايل عن الطرق الأفضل والصحيحة لشحن شدات ببجي موبايل، حيث يوجد على الساحة بعض الطرق الغير صحيحة والتي تعرضك للنصب أو حظر الحساب، ونوافيكم الآن في هذا المقال رابط وخطوات شحن شدات ببجي موبايل:

الدخول على موقع midas buy.

اختيار أيقونة حساب جديد من الصفحة الرئيسية، ويتن التسجيل في الموقع بالبيانات المطلوبة.

ستظهر أمامكم كلمة شراء يجب الضغط عليها حتى يتم الدخول للموقع.

يتم إضافة رقم التعريف الخاص باللاعب المعروف عند لاعبي ببجي الآي دي.

تحديد العملة التي سوف يتم الدفع من خلالها.

كتابة رقم الجوال الخاص بك.

سيتم إرسال رسالة برقم الحوال ورمز المنطقة ورمز التحقق عليك بتسجيلها على الحساب الخاص بك.

في النهاية يتم تأكيد عملية الدفع حتى تحصل على عدد الشدات التي ترغب فيها.

كما يمكن الحصول على شدات ببجي لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد عن طريق بطاقات شحن متجر جوجل بلاي، وأيضاً من خلال رصيد جوجل بلاي.