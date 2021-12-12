احدث أكواد لعبة فري فاير Free Fire شغالة 100% وإعلان الفائزين بمسابقة أرض الحرف

تواصل لعبة فري فاير بتقديم تحديثات قوية والتي تحمل مزايا جديدة والتي تضم الكثير من الأدوات والإضافات والعناصر الخاصة التي يرغبها محبي وعشاق اللعبة والمناسبة لطبيعة الأحداث داخل اللعبة، حيث أعلنت مؤخرا إدارة اللعبة عن إضافة بعض الأدوات والعناصر خلال التحديث الأخير للعبة ومن أهم هذه الإضافات الذي يحمله التحديث الأخير للعبة حزمة المجرم القرمزي وحدث روم ارض الحرف والأسلحة الجديدة بالإضافة إلى تغيرات شبه كليه في أشكال الملابس التي تسيطر عليها الألوان الحمراء ويعطي التحديث الجديد الكثير من الجواهر المجانية للفائزين باللعب.

الفائزين بأرض الحرف

تم الإعلان من قبل إدارة لعبة فري فاير بشكل رسمي عن الفائزين بمسابقة ارض الحرف للنسخة الثالثة، كما أعلنت اللعبة عن أكواد الفائزين بالقسائم الذهبية الخاصة بالمرحلة الأولى عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وأشارت إدارة اللعبة بان المسابقة مستمرة حتى وقتنا هذا حيث يمكن للاعبين الاشتراك بتلك المسابقة

أكواد لعبة فري فاير

سنواصل معكم عرض احدث أكواد لعبة فري فاير باستمرار والتي يمكنكم استخدامها للحصول جواهر فري فاير والتي يتم استلامها بصورة تلقائية على المحفظة الخاصة بكم ولشراء على أغراضكم التي تحتاجونها في اللعبة، وسوف نستعرض لكم احدث أكواد فري فاير عبر الجدول التالي: