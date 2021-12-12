لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للهواتف التحديث الأخير من GTA V APK

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، حدث جدلا واسعا في الآونة الأخيرة عن التحديث الأخير المخصص لأخر عام 2021 حول تثبيت لعبة Grand Theft Auto. التي حتى الآن تحقق مبيعات خرافية والتي كسرت رقما قياسيا في مبيعات نسخها للكمبيوتر والأكس بوكس والبلاي ستيشن. حيث كسرت مبيعات بملغ تجاوز واحد مليار دولار في وقت قصير. كما أن تم تسجيل هذا الإنجاز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتضاربت الأقاويل بين تثبيت لعبة GTA V الأصلية من علي مواقع ألعاب بدون مقابل مادي. وبين طريقة أخرى رسمية والتي سنعرضها لكم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). كما سنقوم بعرض متطلبات إصدار الأكثر شهرة GTA: San Andreas وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للهواتف الذكية

تجاوزت عدد تثبيت لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس اكثر من مليوني مستخدم حول العالم. كما تجاوزت ردود الفعل الإيجابية علي موقع اللعبة 4.3 من 5 نجوم. حيث حازت علي إعجاب جميع الذين قاموا بتجربة اللعبة والدخول فيها في عالم الجريمة والسرقة والمطاردات مع الشرطة. انه حقا عالم ملئ بالإثارة والتشويق. كما تم نزول إصدار سان أندرياس بعد إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي كان أول إصدار للعبة روك ستار جيم. ولتثبيت إصدار GTA: San Andreas يجب قراءة الخطوات الأمنة التالية.

أول شئ يجب الاتصال بشبكة الأنترنت من خلال الجوال.

ثم المضي قدما نحو تطبيق جوجل بلاي من داخل الهاتف.

كما يجب البحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. ثم الدخول علي الصفحة الرئيسية للعبة والتي سوف تظهر بعد البحث كنتيجة أولي.

بعد ذلك يجب الضغط علي مربع الدفع بقيمة مائة وثلاثون جنيها مصريا.

والآن بعد عملية الدفع ستحصل علي مربع التثبيت الذي يمكنك من خلال الضغط عليه تثبيت GTA V APK. سيتم الحصول عليها بنجاح.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس للجوالات

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas يصبح كابوسا لمستخدمي الألعاب الذين يملكون جوالات من الفئة المتوسطة. التي لا يمكن تشغيل اللعبة بسهولة. عكس لعبة Grand Theft Auto: Vice city التي تعمل بسلاسة على الجوالات ذات الإمكانيات المتوسطة. حيث يجب قراءة شروط GTA: San Andreas بعناية ويجب توافقها مع جوالك المحمول.

تعتبر GTA V APK سان أندرياس حجمها كبير بين الألعاب الإلكترونية حيث يصل حجمها إلى 5 جيجا بايت.

سان أندرياس حجمها كبير بين الألعاب الإلكترونية حيث يصل حجمها إلى 5 جيجا بايت. كما يجب أن يكون الجوال يتكون من ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت أو أكثر من ذلك.

يجب أيضا أن يكون الجوال به معالج ثماني النواة لتعمل اللعبة بشكل سلس كما يتم الحفاظ على الجوال من سخونته.

معالج الرسوميات أمر هام حيث يجب أن يكون المعالج قويا لتشغيل لعبة GTA: San Andreas بجودة كبيرة دون تقطيع.

بجودة كبيرة دون تقطيع. تعمل أيضا علي أحدث نظام من أندرويد وهو اندرويد 11 أو 12 القادم.

عزيزي القارئ لقد عرضنا لك اليوم الطريقة الصحيحة والأمنة من جوجل بلاي لتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما عرضنا أيضا لك متطلبات وشروط لعبة GTA V للاندرويد إصدار سان اندرياس. نتمنى أن تتبعوا الخطوات والشروط بعناية. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.