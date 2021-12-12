نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف شحن شدات ببجي بأقوي طريقة لجميع المواسم ستحصل على 5000 شدة رسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتعرف على طريقة شحن شدات ببجي بطريقة رسمية، حيث زادت عمليات البحث المتعلقة بلعبة PUBG Mobile. ومن ثم، لقد كتابنا موضوعًا شائعًا يريد المستخدمون اللعبة معرفة كيفية الحصول على UC على PUBG Mobile Android. لقد قمت بإدراج بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لكسب المال داخل اللعبة.

شحن شدات ببجي

والآن سنتعرف علي كيفية الحصول على UC، بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بمعنى UC، فإن Unknown Cash هي عملة PUBG Mobile يمكن للاعبين استخدامها لشراء عناصر داخل اللعبة مثل الجلود والأزياء النادرة وما إلى ذلك. حيث يمكنك تجربة أي طريقة تفضلها.

طريقة شحن شدات ببجي

الطريقة الأولى هي عن طريق بطاقات هدايا GOOGLE PLAY ومكافآت الرأي والعروض حيث تمتلك Google خيارات رائعة لشراء الأشياء من متجر Play الخاص بك وإجراء عمليات شراء للألعاب داخل التطبيق. سأخبرك كل شيء واحدا تلو الآخر يمكنك تجربتها.

بطاقات الهدايا

تعد بطاقات هدايا Google Play أفضل مصدر لشراء كل ما رأيته. سواء كانت أفلام أو تطبيقات مميزة أو ألعاب. لكن عليك أن تنفق مبلغًا معينًا. بطاقات الهدايا متوفرة بميزانيات مختلفة. لذا اختر البطاقة التي لا تضع ضغطًا على محفظتك.

عندما تشتري بطاقة الهدايا، اخدش رمز الاسترداد.

ثم افتح متجر بلاي، وانقر على ثلاثة خطوط في الزاوية العلوية اليسرى.

وحدد “الحساب” ثم انقر على “المكافآت”.

ثم انقر فوق “استرداد رمز القسيمة” وحدد الرمز الذي شطبته للتو من بطاقة الهدايا.

لديك الآن رصيد بقيمة بطاقة الهدايا التي اشتريتها.

ثم استخدم هذا الخيار لشراء شدات من ببجي موبايل.

كيفية شحن شدات ببجي

تشبه Google Opinion Rewards بطاقات الهدايا، ولكن بدلاً من شرائها يمكنك كسب المال. للقيام بذلك.

تحتاج إلى تثبيت التطبيق من متجر Play.

يجمع هذا التطبيق الاستطلاعات وعليك أن تملأها.

اعتمادًا على إجاباتك، ستربح أموالًا حقيقية يمكنك إنفاقها فقط على العناصر ذات الصلة بـ Play Store أو عمليات الشراء داخل اللعبة.

عملات المعركة BC

للحصول على UC، تحتاج إلى استبدال Battle Coins أو BC مقابل أموال غير معروفة. هناك ثلاثة مجالات في ببجي موبايل: