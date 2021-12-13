أحدث مواصفات ومميزات هاتف هواوي Enjoy 7s 

مواصفات ومميزات هاتف هواوي Enjoy 7s ، يعد هاتف هواوي Enjoy 7s من إنتاج شركة هواوي لعام 2017 حيث تم إصداره في شهر ديسمبر، يزن هاتف هواوي 150.1 مم ويعمل من خلال نظام تشغيل 8.0 أوريو ويدعم الهاتف كارت الذاكرة الخارجية ويتميز ببطارية قوية تصل إلي 3000 مللي أمبير من الليثيوم بوليمر، ويحتوي علي كاميرتين خلفيتين 13، 2 ميجا بكسل.

مواصفات ومميزات هاتف هواوي Enjoy 7s

قد يتميز هاتف هواوي Enjoy 7s بالعديد من المواصفات والمميزات التى قد تميزة عن غيرة من الهواتف والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أحدث هذه المواصفات وهي:-

هواوي Enjoy 7s مواصفات الهاتف

تأتي شاشة هاتف هواوي Enjoy 7s بحجم 5.56 بوصة، وهي من نوع ips lcd capacitive touchscreen.

حيث تدعم اللمس المتعدد، وتصل جودة الشاشة لهاتف هواوي Enjoy 7s إلي 2160 في 1080 بكسل.

أما كثافة البكسل فتصل إلي 427 بكسل لكل إنش حيث تدعم 16 مليون لون مختلف.

تصل أبعاد الهاتف إلي 165 جم أما وزنه فيبلغ 150.1 مم.

يحتوي علي معالج ثماني النواة 4x 2.36 جيجا هيرتز cortex-a73 و 4x 1.7 جيجا هيرتز cortex a53 .

يشمل معالج رسوم mali-t830 mp2 ، ويتوفر منه إصداران أحدهما ذاكرة 3 جيجا والأخر 4 جيجا.

نوع ذاكرة لهاتف هواوي Enjoy 7s 32 جيجا بايت و 64 جيجا بايت، ويدعم كارت الذاكرة الخارجية.

مميزات هاتف هواوي Enjoy 7s

تأتي كاميرا الأمامية للهاتف بقوة 8 ميجا بكسل، وتدعم شريحتين ثنائيتين.

وتدعم شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع ولا تدعم الخامس.

سرعة البيانات للشبكة HSPA,LTE.

يدعم هاتف هواوي Enjoy 7s واي فاي وhotspot وبلوتوث وusb.

ويدعم مكبر الصوت ولكنه لا يدعم الراديو ويعمل من خلال سماعات ستريو/ مونو vibration, mp3, wav ringtones.

يدعم البصمة ويتوفر بعدة ألوان الأسود والذهبي الوردي والأزرق الذهبي.

يتوفر في هاتف هواوي Enjoy 7s شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع .

يتمكن بسهوله الحصول على شبكة الأنترنت المتوفرة المحيطة به .

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