نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت gta trilogy للاندرويد ومتطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت gta trilogy للاندرويد اللعبة ذات المغامرات المتعددة بداخلها وهي النسخة الأشهر بين نسخ GTA V . كما لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy تم تطويرها من شركة ROCKSTAR GAMES . كذلك تم وضع تقنية ثلاثية الأبعاد في جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY . ذلك من ضمن ثلاث نسخ مختلفة من جراند ثفت أوتو بجانب نسختي . Grand Theft Auto: San Andreas بجانب النسخة Grand Theft Auto Vice city . كذلك تتميز نسخة جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي بتقنية ألجرافيك العالي جداً عن باقي النسخ الأخري . ذلك بجانب تحسينات متعددة تمت علي تلك النسخة وأيضاً الجزء الخاص بالتحكم باللعب داخل مراحلها المتعددة . ومن خلال المقال سنتعرف علي تفاصيل متعددة خاصة بنسخة GTA TRILOGY .

تثبيت gta trilogy للاندرويد وما تحتويه تلك النسخة الرائعة

تحتوي لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy علي العديد من المركبات بتشكيلة أكبر من باقي النسخ . ذلك بجانب أنواع متعددة من الدراجات البخارية والطائرات والشاحنات الضخمة . كما أن نسخة جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY . تتميز عن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . في السيارات المستخدمة بها داخل اللعب حيث تتميز بالثبات بشكل أكبر علي الأرض . ذلك بجانب تميز جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي بقدرة لاعبها بتخصيص السيارة التي يرغب بها وتحديد لونها . كما أن تلك النسخة الرائعة تتميز عن نسخة Grand Theft Auto Vice city . وذلك فيما يخص تقنية الأسلحة المستخدمة داخل جراند ثفت أوتو . والتي جرت عليها تحسينات متعددة فيما يخص استخداماتها داخل اللعبة .

ما هي المميزات التي تحتوي عليها جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي

تتميز نسخة GTA TRILOGY بالعديد من المميزات نذكر منها البعض كالآتي :-

بمجرد تثبيت gta trilogy للاندرويد علي الهاتف سيتعرف اللاعب علي المميزات . تلك التي من ضمنها احتواء اللعبة علي كمية سيارات جديدة من طرازات أكتوبر الماضي . ذلك بجانب أنواع متعددة جديدة من الأسلحة المستخدمة في اللعب . كذلك تم ترقية الرسوميات في كافة مغامرات Grand Theft Auto: The Trilogy المختلفة . تلك التحسينات السابقة بجانب تحسين جودة الصوت بشكل أفضل من النسخ السابقة . كما أن الواقعية داخل جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY صممت لتشعر اللاعب بعالم شبه حقيقي . أضيفت أدوات جديدة للتحكم في اللعب لتسهيل تخطي المراحل المختلفة في جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي .

متطلبات تشغيل نسخة جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY

يجب أن يكون المعالج للجهاز AMD FX-6300 أو يكون INTLE CORE i5 – 6600 K .

كما تكون الذاكرة العشوائية للجهاز بمساحة 8GB لتشغيل Grand Theft Auto: The Trilogy .

. أما متطلبات نسخة GTA San Andreas للاندرويد تختلف عنها ومرفق مقال داخل المقال يوضح ذلك .

كذلك تتطلب جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي أن يكون معالج الرسوميات AMD RADEON R9 280 .

أن يكون معالج الرسوميات AMD RADEON R9 280 . أو يمكن أن يكون معالج الرسوميات Nvidia Geforce GTX 760 .

خطوات تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY

لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY . علي جهاز الهاتف يجب متابعة الخطوات التالية :-

حتي يتم تثبيت gta trilogy للاندرويد يجب الدخول علي أي متجر من المتاجر المعتمدة لهاتفك . كذلك يتم من خلال المربع الخاص بالبحث داخل المتجر تسجيل اسم جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي . كما يجب بعد ظهور اسم اللعبة يتم الضغط علي زر تثبيت GTA TRILOGY . يجب أن يتم دفع قيمة اللعبة من المتجر كما هو محدد لكل بلد علي حدا . بعد دفع ثمن نسخة Grand Theft Auto: The Trilogy يتم تثبيتها علي الهاتف ببضعة دقائق .

المتطلبات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: The Trilogy علي الكمبيوتر

يجب أن يكون نظام التشغيل علي الكمبيوتر ويندوز 10-64 bit .

كما أن المعالج الخاص بالكمبيوتر يكون AMD FX-6300 أو يكون INTLE – CORE i5 6600k .

كذلك يجب تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY بمساحة ذاكرة عشوائية 8GB .

بمساحة ذاكرة عشوائية 8GB . فيما يخص معالج الرسوميات يجب أن يكون AMD Radeon R9 280 Nividia GeForce GTX 760 .

كما أن سعة التخزين في القرص الصلب الخاصة بالكمبيوتر يجب أن تكون فارغة بقدر 45GB .

تثبيت gta trilogy للاندرويد تتم عبر المتاجر الرسمية المعتمدة لكافة أجهزة أند رويد المختلفة . كذلك تم عرض المتطلبات الخاصة باللعبة سواء لأجهزة الهواتف . أو لأجهزة الكمبيوتر وتشغيل جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي GTA TRILOGY والتمتع بلعبها .