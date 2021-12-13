تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 موعد نزول تحديث eFootball PES 2021 إلى 2022

لعبة إي فوتبول بيس 2022 ، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لكرة القدم التحديث المنتظر منذ أشهر عديدة. حيث أعلنت رسميا شركة كونامي المصدرة للعبة eFootball PES 2021. عن التحديث النهائي لنزول النسخة الأصلية 2022 وبعد تأجيل مرتين من قبل لهذا التحديث المنتظر. وقبل أن نقوم بالتحدث عن التحديث الأخير دعونا نتحدث أولا عن تاريخ اللعبة المحببة لدي مستخدمي الألعاب الإلكترونية الذين يستخدمون اللعبة بشكل يومي. حيث أن اللعبة ظهرت أول مرة في عام 2006 علي بلايستيشن 2. ولكن كانت ليس eFootball PES ولكن كانت تحت أسم أخر وهو Pro Evolution Soccer والمختصر الخاص به PES. ولكن منذ عام تقريبا قامت شركة كونامي بتغيير أسمها إلى الاسم الحالي. كما قامت شركة كونامي بتحديث اللعبة الخاصة بها سنويا بانتقالات اللاعبين وإضافة فرق ليست متواجدة من قبل. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم بالتحديد موعد تحديث لعبة eFootball PES 2022. كما سنتعرف أيضا متي سينزل تحديث إصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 الحالي وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 وموعد إصداره

أزداد البحث مؤخرا لتلك التحديث المنتظر. حيث هناك الكثير من المنصات الإلكترونية تقوم ببرمجة اللعبة من جديد وعمل انتقالات اللاعبين إلي أنديتهم الجديدة كل ذلك أمر مخيف. لأن شركة كونامي لم تتم إصدار PES 2022 بشكل رسمي. ولكن تحدثت عن التحديث المنتظر والذى تم تأجيله أكثر من مرة. لأنه كان من المنتظر نزوله في أكتوبر الماضي بينما تم تأجيله إلى ديسمبر 2021 ولكن تم تأجيله للمرة الثانية حتي يتم نزول لعبة eFootball PES 2022 في مارس المقبل لعام 2022. وتم تعويض المستخدمين بقيمة 400.000 ألف عملة GP. كما أن هناك تحديثا يوم 16 من ديسمبر 2021 ولكن يخص إصدار eFootball PES 2021 فقط. ولتثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 يجب إتباع التالي.

يجب الاتصال بخدمة الأنترنت أولا.

ثانيا يجب أن نقوم بالدخول علي جوجل بلاي مدير الخدمات والتطبيقات والألعاب في نظام أندوريد.

ثم عن طريق البحث نكتب أسم eFootball PES 2021 .

. سيتم إظهار اللعبة كنتيجة أولى. يجب النقر عليها والضغط علي التثبيت حيث أنها لعبة تثبيتها مجاني.

أفتح اللعبة وضع بريدك الإلكتروني. كما سيتم وضع أسم فريقك التي تريد بناءة عن طريق اللعبة باستمرار وكسب GP وشراء اللاعبين.

شروط تحديث لعبة eFootball PES 2021 للاندرويد

لا يشترط تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 متطلبات كثيرة لتشغيله. حيث يمكن لمعظم الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد بتشغيل اللعبة والاستمتاع بها بدون مشاكل ولكن كلما ذادت إمكانيات الجوال تزداد المتعة وسهولة اللعب وسلاسة التشغيل. كما تعتمد اللعبة على الشروط التالية.

تعتمد كليا لعبة eFootball PES 2021 علي قوة الأنترنت فيجب أن تكون الشبكة قوية وسريعة لتجنب الخسارة.

علي قوة الأنترنت فيجب أن تكون الشبكة قوية وسريعة لتجنب الخسارة. كما يجب أن يحتوى الهاتف علي مساحة تخزين لا تقل عن 2.5 جيجا بايت وتحديثات بعد التثبيت تصل إلى 2 جيجا بايت.

تعتمد أيضا اللعبة علي أداء متوسط للهاتف فيمكن لجوال يمتلك معالج متوسط بعمل اللازم لتشغيل اللعبة بسلاسة.

تعمل أيضا اللعبة علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا بشكل سهل.

كما تعمل اللعبة بنظام اندرويد 8 ويفضل أن يكون أكثر.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم الموعد الرسمي لنزول تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022. كما أستعرضنا أيضا كيفية تثبيت eFootball PES 2021. ومتطلبات تشغيل إصدار 2021 وإصدار efootball 2022. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحو العافية.