نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواتسآب يطلق خدمة إرسال واستقبال الأموال عن طريق محفظة نوفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم الواتسآب بتطوير خدماته بشكل مستمر من خلال التحديثات الجديدة التي يوفرها لمستخدميه من حين لأخر، وفاجئ الواتسآب مستخدميه من إضافة خدمة جديدة قوية وهي إرسال واستقبال الأموال من خلال تطبيق الواتسآب بكل سهولة ويسر دون أي قيود أو رسوم عن طريق محفظة “نوفي” حيث تم تفعيل تلك الخدمة بشكل تجريبي في الولايات المتحدة الأمريكية وبالانتظار تعميمها على مستوى دول العالم.

واتسآب ميزة إرسال واستقبال الأموال

اطلق تطبيق الواتسآب التابع لشركة “ميتا” ميزة جديدة وقوية حيث قام بتوفير محفظة “نوفي” بشكل رسمي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن من خلال تلك المحفظة إرسال الأموال المشفرة واستقبالها بصورة مباشرة وبشكل فوري دون فرض أي رسوم، كما يمكن لمستخدمي محفظة “نوفي” تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية في أي وقت وكيفما تشاء.

مميزات محفظة نوفى

هناك الكثير من الفوائد والمميزات للمحفظة الإلكترونية “نوفي” الخاصة بتطبيق الواتسآب وسوف نعرض ابرز مميزاتها في السطور التالية:

تعد مخزن آمن للأموال معلومات الدفع للمستخدمي المحفظة.

المرونة في تحويل واستلام الأموال وسهولة استخدامها.

تساعد العاملين في مجال العملات الرقمية “المشفرة” في تبادل وإرسال واستقبال العملات.

يمكن إرسال واستقبال العملات الرقمية بشكل مجاني دون إضافة أي رسوم.

لا تتقيد محفظة “نوفي” بعدد محدد المرات التي يتم فيها إرسال أو استقبال الأرباح.

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استخدام الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية

تم إطلاق ال لمحفظة “نوفى” الخاصة بالواتسآب في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل حاليا المواطنين بالولايات المتحدة بإرسال واستقبال العملات الرقمية بكل سهولة، وتعمل حاليا شركة ميتا المالكة لتطبيق الواتس آب في تعميم هذه الخدمة في كافة دول بعد حققت نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة.

كما يدعم تطبيق الواتس آب التشفير التام للبيانات الخاصة بالطرفين المرسل والمستقبل لضمان سرية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وللعلم بأن شركة ميتا حاليا أو شركة الفيس بوك سابقا عملت على اختبار تقنية إرسال واستقبال الأموال منذ عام 2018 حسب تصريحات رئيس الشركة مارك زوكربيرج، كما أعلن مارك زوكربيرج عن حماسه بعد الموافقة لإطلاق هذه الخدمة في الهند وانه سوف يقوم بتوفير تلك الخدمة في جميع دول العالم.