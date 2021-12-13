نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يُطلق 5 مميزات جديدة طال انتظارها لملايين المستخدمين في 2022.. تعرف عليهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر مستخدمو تطبيق واتساب WhatsApp الأشهر في المراسلة حول العالم سلسلة تحديثات كبيرة في العام المقبل الذي بقي على حلوله أيام قليلة، وذلك وفق العديد من المواقع المتخصصة في التقنية والتكنولوجيا التي أكدت أن المميزات الجديدة ستكون متطورة، ومن بينها إخفاء آخر ظهور للمستخدم بالنسبة للجهات التي يختارها من الإعدادات.

يأتي ذلك في إطار التحسينات التي تسعى إلى إدخالها شركة “ميتا” لصاحبها مارك زوكربيرج، خدمة للمستخدمين حول العالم، سيما أن هذه المنصة يستخدمها مئات الملايين، ويرتبط بها تطبيقي فيسبوك وإنستجرام.

تطبيق واتساب WhatsApp يطلق ميزة إخفاء آخر ظهور عن جهات محددة

ومن المتظر أن يُطلق تطبيق واتساب WhatsApp ميزة إخفاء آخر ظهور عن جهات محددة، وهي ترقية للميزة الموجودة حاليًّا والتي تعمل فقط على إخفاء آخر ظهور من جميع جهات الاتصال، إذ إن التحديث الجديد يمكن المستخدم من إخفاء الظهور الأخير عن جهات بعينها يتم تحديدها من الدخول إلى الإعدادات في التطبيق.

تسجيل الخروج

ووفقًا لموقع WABetaInfo التقني، فإن تطبيق WhatsApp يعمل على ميزة جديدة وهي تسجيل الخروج، وهي تتيح للمستخدمين تسجيل الخروج على جهاز واحد مع الاستمرار في تسجيل الدخول على جهاز آخر.

ميزة عرض مقاطع ريلز على إنستجرام

ومن المميزات التي يعمل عليها تطبيق واتس آب، التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا للمستخدمين، ميزة عرض مقاطع ريلز على تطبيق إنستجرام مباشرة من واتساب، فيما يُعد Instagram reels محاولة من صاحب فيسبوك للتنافس مع TikTok، وهو متاح لأكثر من ٥٠ دولة، على نظامي iOS وAndroid.

حذف غير محدود للجميع

ويعمل تطبيق WhatsApp على تمديد مدة حذف الرسائل لدى الجميع المحددة الآن بنحو 68 دقيقة و16 ثانية، لتصبح غير محددة بالوقت، وهي من المميزات المهمة التي يحتاج إليها كثير من المستخدمين.

اقرأ لاحقا

وتسمح خاصية اقرأ لاحقا Read Later بتحويل المحادثات التي لا يريد المستخدم رؤيتها بعد وصولها مباشرة، إلى قسم القراءة بعد ذلك للاطلاع عليها لاحقًا، دون فتحها ودون أن يظهر للمرسل علامة قراءتها، ومن المقرر أن هذه الرسائل لن تُصدر أي إشعارات بشأن أي رسالة جديدة ترد في المحادثة نفسها، فيما يمكن تصفح هذه الرسائل في قسم “Chat” أعلى الشاشة.