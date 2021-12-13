نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل لعبة eFootball PES 2022 للاندرويد والأيفون تحديث بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة eFootball PES 2022 واحدة من أفضل الإلعاب الإلكترونية التي أطلقتها شركة كونامي اليابانية. كما حققت هذه اللعبة الكثير من النجاحات منذ أن تم إطلاقها أول مره في عام 2006 وتستمر هذه النجاحات حتي وقتنا هذا. وأكبر دليل على نجاح لعبة إي فوتبول بيس 2022 هو عدد تحميلها الذي تخطي المائة مليون عملية تحميل. فهي لها ملايين اللاعبين العاشقين لها من جميع أنحاء العالم. وذلك لأنها تدعم أجهزة البلاي ستيشن 2 و3 و4 و5 وأيضا أجهزة الكمبيوتر وجميع أنواع الجوالات. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تثبيت eFootball 2022 على هواتف الأندرويد والأيفون التحديث الجديد.

تشغيل لعبة eFootball PES 2022

يبحث ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم عن لعبة eFootball PES 2022 . خاصة بعد قيام المطورين من شركة كونامي اليابانية إطلاق تحديث أخير للعبة بيس 2022 موبايل والذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر الجاري 2021. فإذا كنت تريد تثبيت اللعبة بالتحديث الأخير كل ما يجب عليكم هو إتباع طريقة تثبيت إي فوتبول 2022 وهي كالتالي :

يجب عليك التأكد من اتصال خدمة الأنترنت على هاتفك.

فتح متجر جوجل بلاي من هاتفك الأندرويد.

أو فتح متجر أبل ستور من هاتفك الأيفون.

من مربع البحث الظاهر أمامك أعلي صفحة المتجر أكتب ( Konami eFootball 2022 ).

). سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة.

حينها يجب عليك الضغط على ( eFootball 2022 download ).

). أنتظر قليلا حتي يتم التحميل والتثبيت على هاتفك.

أربط اللعبة ببريدك الإلكتروني لتلقي إشعارات اللعبة.

تهانينا أنت الآن قادرا على فتح اللعبة وتشغيلها والاستمتاع بها.

متطلبات تشغيل لعبة efootball pes 2022

لكي تتمكن تشغيل لعبة eFootball PES 2022 بجودة عالية وبدون تقطيع. يجب عليك توفير متطلبات تشغيل PES 2022 للاندرويد وهي كالتالي :

يجب أن يكون لديك مساحة خالية على هاتفك بسعة 2.5 جيجا بايت.

بعد تثبيت إي فوتبول بيس 2022 سوف تتطلب منك تحديثات تحتاج إلى مساحة خالية بسعة 2 جيجا بايت إضافية.

سوف تتطلب منك تحديثات تحتاج إلى مساحة خالية بسعة 2 جيجا بايت إضافية. ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. وكل ما زاد عن ذلك فهو أفضل.

معالج رباعي النواة.

كما تعمل اللعبة على نظام أندرويد 8. ويفضل نظام أندرويد 10 وأندرويد 11.

إذا كنت تريد تثبيت لعبة eFootball PES 2022 التحديث الأخير. فيجب عليك إتباع طريقة تشغيل eFootball PES التي ذكرناها لكم في هذا المقال بشكل صحيح. تهانينا أنت الآن قادرا على تشغيل اللعبة بجودة عالية وبدون تقطيع للاستمتاع بالتحديث الأخير ديسمبر 2021.