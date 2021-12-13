تحذير.. لا تتزوج في هذا العمر
يقول باحثون إنه عندما يتزوج الإنسان في عمر معين فإنه يحدد في الواقع مخاطر وصوله إلى الطلاق، حسب ما ذكر موقع "بيست لايف".
وأوضح المصدر أن باحثين أجروا استطلاع رأي، شمل 52 شخصا متزوجا (نساء ورجال)، ووجدوا أن 45 بالمئة من المطلقين صرحوا أن الزواج في سن مبكرة هو سبب انفصالهم.
ونشرت مجلة "Couple and Family Psychology" دراسة تكشف الأسباب الرئيسية، التي تؤدي إلى الطلاق.
وذكرت الباحثة شيلبي ب.سكوت وفريقها البحثي أن 45 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم البحث قالوا إن الزواج في سن مبكرة جدا كان سببا مساهما في طلاقهم.
وقال الفريق البحثي إن "عمرك في حفل الزفاف يمكن أن يكون سبب مشاكل في المستقبل".
وأوضح أن الأشخاص الذين اعتبروا، في الاستطلاع، أن الزواج في سن مبكرة هو سبب انفصالهم، كان متوسط أعمارهم 23 عاما عند الزواج.
وقال هؤلاء إنهم عرفوا شركاءهم لفترة قصيرة فقط ثم قرروا الزواج، مشيرين إلى أنهم "لو قاموا بتأخير الزواج لفترة أطول، لنجحت علاقتهم".
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