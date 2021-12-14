طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان اندرياس للويندوز والاندرويد والايفون Grand Theft Auto San Andreas

تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان اندرياس سهل للغاية، ويوجد للتثبيت أكثر من طريقة، وتعتبر سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو من أكثر الألعاب نجاحًا، وذلك من أجل ما تحمله اللعبة من محاكاة للواقع، وأيضًا لحرية اللعب بدون مهام، أو اللعب بمهام في غاية الإثارة والتشويق، وأن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان اندرياس للويندوز

تعرف لعبة جراند ثفت أوتو سان اندرياس في الشرق الأوسط باسم جاتا، وهو الاختصار الأساسي لاسم اللعبة، وتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان اندرياس لا يتم إلا على ويندوز إكس بي، ومع تطور التكنولوجيا أصبح من السهل تعديل تلك النسخة، وتثبيت اللعبة على الويندوز العادية، ويحدث ذلك عن طريق خدمة استيم المتاحة في نسخ الويندوز، ولكن يشترط أولً:-ا

استخدام بريدك الإلكتروني.

إضافة كلمة سر خاصة بك.

بعد تسجيل الدخول يوجد تبويب متجر تقوم بالضغط عليه.

بعد فتح تبويب المتجر سنجد شريط بحث نقوم بالضغط عليه.

كتابة جراند ثفت أوتو سان اندرياس بالغة الإنجليزية.

بعد لحظات قليلة ستظهر لك السلسلة الخاصة باللعبة، نختار الجزء الذي نريده عن طريق الضغط عليه.

ستأتي صفحة تطلب تاريخ ميلادك، ثم تقوم بكتابة تاريخ ميلادك وتضغط على زر عرض الصفحة.

تقوم بشراء اللعبة عن طريق الضغط على زر أضف إلى عجلة التسوق.

في الخطوة التالية تختار شراء نسخة لنفسي، وبهذه الطريقة سيصبح لديك اللعبة على الويندز.

كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس للجوال

بسبب نجاح اللعبة بشكل ملحوظ على أجهزة الكمبيوتر والبلايستيش، قامت الشركة المنتجة للعبة بعمل نسخة للجوال، وهذه النسخة سهلة التحميل، ولا تتطلب إلا القليل من الخطوات البسيطة، ومن أجل تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس للجوال الخاص بك عليك:-

الدخول على تطبيق متجر بلاي ستور.

ثم نقوم بالضغط على مكان البحث، ونقوم بكتابة اسم اللعبة.

الضغط على زر البحث.

ثم سيقوم التطبيق بجعل الصفحة الرسمية الخاصة باللعبة تظهر لديك.

عند ظهور الصفحة الرسمية الخاصة باللعبة في متجر بلاي ستور، ومن أجل التثبيت نقوم بالضغط على كلمة تثبيت الخاصة والموجودة أسفل الصورة، وبعد ذلك ننتظر انتهاء التحميل والبدء في اللعب، وإذا كان هاتفك أيفون نقوم بتكرار نفس الخطوات، ولكن ندخل على تطبيق أبل ستور، لعدم توافر تطبيق بلاى ستور للأيفون.