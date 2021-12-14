“2000 شدة” خطوات شحن شدات ببجي بالأيدي بطريقة سهلة ومضمونة الأكثر أماناً Pubg Mobile Shdat with ID

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عمر شويل - جدة شحن شدات بابجي من خلال الأيدي تعد أكثر طريقة من من الطرق المعروفة لشحن شدات ببجي، حيث أن لعبة ببجي هي لعبة عالمية، والتي تمتلك أعلى معدل تصويت من بين ألعاب الفيديو الأخرى، فإن لعبه ببجي حققت العديد من النجاحات، خاصة بعد التحديث الأخير للعبة الذي زاد من الطلب عليها.

خطوات شحن شدات ببجي بالأيدي

إن جميع لاعبي ببجي من جميع أنحاء العالم يستطيعون الآن شحن شدات ببجي بالأيدي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة، ببجي وهو موقع midasbuy ذلك بعدة خطوات، وهي:

الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي، ثم كتابة في المربع الأول معرفة اللعب ID.

يتم تحديد البلد التي تقيم فيها من خلال القائمة الخاصة بالدول.

يتم اختيار نوع الشدات التي تريد الحصول عليها.

يتم تحديد الطريقة المناسبة للدفع، والتي تتناسب معك لدفع مبلغ الشحن.

يتم بعدها اختيار عدد الشداد التي تريد شحنها عن طريق الموقع.

يتم الضغط على كلمة تأكيد الدفع، واتباع الخطوات التي سوف يرسلها إليك لتأكيد الدفع.

ثم أخذ الرمز الذي سوف يصلك، ويتم وضع الرمز في اللعبة للحصول على الشدات، أو يتم فتح البريد الخاص باللعبة للحصول على شدات.

لعبة ببجي

إن اسمها هو بلاير أنونز باتل غراوندز موبايل، والتي تشتهر باسم بابجي، فهي لعبة واقعية، وتعد من أفضل ألعاب الباتل رويال، حيث تم إنشاء اللعبة بشكل مستقل من خلال بعض الاستديوهات التابعة لشركة Tencent Games، وهي شركة متخصصة رسميًا من خلال PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS.

هي لعبة عالمية تم إصدارها في شهر مارس لعام 2018، فهي تعد لعبة تكتيكية تنافسية تتيح للاعب فرصة الحصول على تجربة واقعية والوصول لمستويات عالية مع التمتع بأعلى جودة ووجود الخرائط للهبوط في الأماكن التي يريدها اللاعب، وتجربة التصويب وامتلاك الأسلحة، حيث يهبط اللاعب مع مائة لاعب آخرون.

كما أنه يحصل على بعض الأمتعة التي تساعده على البقاء حيًا، كما أنه كلما زاد اللاعب احترافًا كلما كان في مستوى أعلى، ويحصل على إمدادات أفضل، كما أن اللاعب يحاول إيجاد المكان المناسب الذي يستطيع فيه أن يحارب بسلاحه، ويبقى هو مع آخر فريق على قيد الحياة.