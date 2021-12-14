مزايا جديدة للواتساب قريباً تم الإعلان عنها من قبل العديد من الخبراء التقنيين. حيث يتم التخطيط إلى جعل الواتساب أكثر خصوصية. إلى جانب بعض المزايا التي يهدف التطبيق إلى عملها، من جانب الصور والإمكانيات الطريفة التي توجد على الواتساب. كما أنه يتم تطوير بعض الخصائص التي تتعلق بظهور الرسائل والاحتفاظ بها واختفائها.

مزايا جديدة للواتساب قريباً

قام الواتساب بتحديث عدد من المزايا المختلفة التي تساعد المستخدم على التمتع بشكل أكبر بالتطبيق، بين بينها على سبيل المثال:

حذف الرسائل بعد وقت محدد

حيث تعمل هذه الميزة على اختفاء الرسائل عقب مشاهدتها مباشرة في المحادثات الخاصة.

أما في المجموعات، يتم ظهور الرسالة لمدة 24 ساعة فقط، ثم يتم اختفائها تلقائياً.

والجدير بالذكر، أن هذه الميزة تعمل على تخفيف الضغط على الواتساب حيث يتم التخلص من الرسائل، في حالة كان المستخدم قد فعل هذه الخاصية.

تحديد story و last seen

تعتبر هذه الخاصية من الخواص التي تزعج البعض، وذلك لأن هناك بعض من العملاء لا يكون بحاجة إلى الرد في نفس الوقت.

وعلى هذا، تقوم هذه الخاصية على حجب الرؤية عن الكثير من جهات الإتصال.

كما يمكن تحديد جهات الإتصال التي يمكنها رؤية الـ story.

إلى جانب أنه يمكن تحديد الجهات التي تتعرف على last seen، كما يمكن حجبها نهائياً.

أهم مزايا الواتساب للصور

هناك العديد من مزايا جديدة للواتساب قريباً في ملف الصور، حيث يكون من بينها كل من التالي:

عمل تحرير للصور

تعمل هذه الميزة على إتاحة التحرير والتعديل في الصور وscreenshot دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

كما تكون هذه الميزة موفرة في الكثير من الأحيان، حيث يتم العمل على تحرير الصورة في نفس وقت الإرسال.

ابتكار الملصقات

يفضل الكثير من الشباب والأطفال والكبار الملصقات، حيث أنها قد تكون طريفة، وتشمل بعض التهنئات في وقت آخر.

لذلك، تم إتاحة تصميم الملصق من خلال الصورة التي يفضلها المستخدم.

كما يمكنه أن يقيم الكثير من التعديلات عليها، حيث يتميز بها عن باقي الملصقات الجاهزة.

التحكم في سرعة الملفات الصوتية