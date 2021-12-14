ميزات مهمة وعملية تصل هواتف آيفون مع iOS الجديد

أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخة جديدة من أنظمة iOS، حملت معها العديد من الميزات العملية والمهمة لهواتف آيفون.

وتبعا لآبل فإن نسخة iOS 15.2 حملت معها تعديلات على آلية عمل المساعد الصوتي "سيري" ومتصفح سفاري" لتسهيل البحث عبر الإنترنت، كما تضمنت ميزات جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت.

وضمت نسخة النظام الجديدة أيضا برنامج Digital Legacy الذي يسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة به بعد وفاته.

كما حملت هذه النسخة لمستخدمي الهواتف أيضا ميزة تساعد على عرض التطبيقات التي تصل إلى بيانات أجهزتهم وبيانات المايكروفونات والكاميرات فيها، والتحكم بقدرة وصول هذه التطبيقات إلى البيانات.

والأبرز من كل ما سبق هو أن iOS الجديد سيساعد مستخدم الهاتف في معرفة فيما كانت إحدى مكونات هاتفه قد خضعت للاستبدال مثل الكاميرا أو البطارية أو الشاشة، وفيما إذا استبدلت هذه الأجزاء بقطع غير أصلية، فمعها ستظهر هواتف iPhone XR وهواتف iPhone XS و iPhone SE فيما إذا كانت قد استبدلت البطارية، أما هواتف "آيفون-11" والنسخ الأحدث منها فستظهر للمستخدم فيما إذا كانت قد استبدلت شاشة هاتفه، أما هواتف "آيفون-13" فستظهر له فيما لو استبدلت الكاميرا أيضا.