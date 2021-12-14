لعبة eFootball PES 2022 للجوالات رسميا موعد تحديث إي فوتبول 2021 إلى 2022

لعبة eFootball PES 2022 ، اللعبة المنتظرة من قبل مستخدمي ألعاب الساحرة المستديرة كرة القدم. حيث ازدادت في كلمات البحث عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الحصول عن الإصدار الأخير من لعبة إي فوتبول بيس 2022. كما يتم الدخول أيضا علي مواقع كثيرة تقوم بالترويح للإصدار الأخير. ولكن بطريقة خاطئة حيث يقوم عدد من المبرمجين المسئولين عن الموقع بإعادة برمجة للعبة وإضافة كل لاعب في فريقة منذ الانتقال له أول موسم 2021/2022. وحتى الآن لم تصدر شركة konami اليابانية الإصدار الرسمي لها للانتقالات الجديدة للاعبين. وحتى الآن تعمل بإصدار eFootball PES 2021. وسميت eFootball PES بهذا الاسم منذ حوالى عام حيث كان الاسم السابقة لها هو Pro Evolution Soccer. والمعروف منذ نشأة اللعبة في عام 2006. كما يتم التحديث بشكل سنوي تحديدا في فترة بين أكتوبر وشهر ديسمبر. ثم يتم إصداره رسميا على الموقع الرسمي للعبة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم موعد تحديث لعبة eFootball PES 2022. كما سنعرض كيفية تثبيت eFootball PES 2021 للاندرويد ومتطلباتها.

موعد نزول لعبة eFootball PES 2022 للاندرويد وكيفية تثبيت eFootball PES 2021

إي فوتبول بيس 2022 ينتظرها الكثير من عشاق اللعبة المحببة ويجب أن لا يتم تثبيتها من مواقع غير أمنة تقدم هذه اللعبة مقابل أشتراكك في خدمة معينة أو مقابل سرقة بياناتك. ومن هنا ننصح بعدم تثبيت اللعبة من تلك المواقع. حيث أن حتى الآن لم يتم إصدار إي فوتبول 2022 علي الجوالات رسميا. كما كان مقرر نزول هذا الإصدار الخرافي من اللعبة في شهر أكتوبر 2021 ولكن تم تأجيله إلي شهر ديسمبر الحالي. ثم قامت شركة كونامي بتأجيله مرة أخرى حتي يتم نزوله رسميا في مارس 2022. وتعويض أصحاب حسابات اللعبة بــ 400.000 ألف GP. ولكن سيوجد تحديث حالي يوم 16 من ديسمبر 2021 ولكن لإصدار eFootball PES 2021 الحالي. ولتثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 يجب قراءة الخطوات التالية.

لتثبيت اللعبة يجب أولا أن نتصل بالأنترنت.

كما يجب الدخول علي تطبيق جوجل بلاي المخصص لتثبيت التطبيقات والألعاب لأنظمة أندرويد.

ثم البحث عن PES 2022 أو eFootball PES 2021 .

أو . ثم النقر علي إصدار اللعبة والضغط علي كلمة تثبيت. حيث أن اللعبة مجانية ويتم لعبها بالمجان.

والآن تم الحصول علي اللعبة علي جوالك بنجاح وبدون أي مشاكل وبدون إعلانات مزعجة.

متطلبات تشغيل إي فوتبول بيس 2022 وإصدار 2021

لعبة eFootball PES 2022 وإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 يتطلبون نفس المتطلبات دون تغيير في أي شئ داخل الجوال. وبالرغم من جرافيك اللعبة ودقتها عالية الجودة. حيث تعمل علي إمكانيات جوال متوسطة. كما هناك ملاحظة من وضع تجربتي علي اللعبة وهي كلما ذادت مواصفات الجوال ذاد الاستمتاع وسلاسة تشغيل eFootball PES علي الجوالات. ولمتطلبات اللعبة الأتية يمكن أن تكون اقل من ذلك. ولكن المتطلبات التالية هي المتطلبات التي تقوم بتشغيل اللعبة بسرعة لا بأس بها.

تتطلب efootball 2022 مساحة تخزين أثنان جيجا ونصف وبعد تثبيتها لها تحديثات مقدرة بــ 2 جيجا بايت أخرين.

مساحة تخزين أثنان جيجا ونصف وبعد تثبيتها لها تحديثات مقدرة بــ 2 جيجا بايت أخرين. كما تتطلب ذاكرة عشوائية متوسطة في الجوالات متوسطة السعر وهي 4 جيجا.

تتطلب أيضا لعبة eFootball PES 2021 . معالج متوسط رباعي النواة.

. معالج متوسط رباعي النواة. تعمل أيضا إي فوتبول بيس 2022 علي أندرويد 8 أو أكثر.

عزيزي المستخدم لقد انهينا حالة الجدل حول موعد نزول لعبة eFootball PES 2022 الذي سيطلق رسميا في مارس 2022. كما أستعرضنا لكم موعد تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2021. ومتطلبات تشغيل الإصدارين بنجاح. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.