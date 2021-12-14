كيفية شحن شدات ببجي موبيل Pubg mobile 2021 للأندرويد واحصل على 3000 شدة

كيفية شحن شدات ببجي موبيل Pubg mobile 2021 مجانا للأندرويد واحصل على 3000 شدة هذا السؤال هو ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث أن شدات ببجي هي ما يُطلق عليها بعض الأشخاص العملة الرقمية من خلال تلك العملة نكون قادرين على شراء كل ما نحتاج إليه من أسلحة مختلفة ومعدات لإحراز تقدم ونجاح في اللعبة بشكل أسرع من خلالها نستطيع فتح الكثير من المهام وإتمامها، ولكن بدون تلك الشدات لا نكون قادرين على الحصول على أي أسلحة أو معدات كما لا يمكننا البقاء لفترة أطول على قيد الحياة في اللعبة، لذا دعونا نتعرف على أفضل طريقة للحصول عليها.

كيفية شحن شدات ببجي موبيل Pubg mobile 2021

يمكننا الحصول على شدات ببجي من خلال تطبيق يتوفر على متجر بلاي وموجود أيضًا لدي متجر أب ستور.

يجب علينا أن نقوم بتثبيت هذا التطبيق على الهاتف لنتمكن من إتمام الحصول على الشدات.

بعد تثبيت التطبيق نقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية ونختار أيقونة “شدات ببجي”.

عن طريق النقر على الأيقونة تستطيع الحصول على النقاط وبعض المزايا الأخرى ومن خلالها تكون قادر من الحصول على الشدات بطريقة مجانية.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل

هناك بعض الخطوات يجب السير عليها للحصول على الشدات كما نريد والاستمرار في اللعب، وتتمثل تلك الطرق في كل ما يلي: