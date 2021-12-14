لعبة GTA: San Andreas للموبايل التحديث النهائي في 2021 من لعبة GTA V الأصلية

لعبة GTA: San Andreas ، تقوم منصات إلكترونية كثيرة بتقديم خدمة التثبيت للعبة GTA V APK سان أندرياس للجوالات الأندرويد. حيث يقوم مبرمج الموقع بسرقة أصل اللعبة وإعادة برمجتها ويتم تنزيلها علي موقعه الخاص. وذلك مقابل جلب الزائر إلي موقعة وسرقة بيانات الزائر. مقابل الحصول على لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس. وذلك لان اللعبة متاحة علي المنصات الرسمية بمقابل مادي. كما تشتهر اللعبة بالإثارة والتشويق وروح المغامرة التي يدخلها المستخدم من خلال اللعبة. مما يجعل اللعبة في شهرة دائمة حول العالم. كما يشتهر هذا الإصدار بالتحديد بتصميمه الكبير فائق الجودة. واليوم سوف نتعرف سويا علي كيفية تثبيت لعبة GTA: San Andreas. ومتطلبات التشغيل الخاصة باللعبة الشهيرة. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

خطوات تثبيت لعبة GTA: San Andreas للموبايل

لا تبحث كثيرا بعد الآن عزيزي المستخدم عن كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . أنت الآن في المسار الصحيح لتثبيت اللعبة علي الموبايل والاستمتاع بها في أي وقت. كما تتميز اللعبة بلعبها بدون أنترنت. والآن يمكنك الاختيار بين ثلاثة أشخاص سيئين السمعة وهذه ميزة أخرى. لأن في إصدارات لعبة Grand Theft Auto: Vice city لا يمكن اختيار شخص الذي يقوم بالمهام الخاصة باللعبة. ولتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يمكنك متابعة السطور التالية.

خدمة الأنترنت عنصر أساسي لتثبيت اللعبة فيجب توفره بسرعة معقولة.

كما يمكن الدخول علي التطبيق المخصص للألعاب والتطبيقات جوجل بلاي.

ومن خلال مربع البحث أعلى صفحة جوجل يجب البحث عن أسم لعبة Grand Theft Auto .

. سيقوم جوجل بإظهار عدة إصدارات مدفوعة يجب اختيار إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas .

. ثم الدخول علي اللعبة والضغط علي مستطيل الذي به قيمة اللعبة 30 ريال سعودي.

كذلك يجب الدفع إلكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية المتاحة في دولتك.

والآن لقد حصلت علي مربع التثبيت ويمكن تثبيتها بنجاح.

متطلبات وشروط تشغيل لعبة GTA V الأصلية للموبايل

إصدار لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس أقوي إصدارات شركة روك ستار جيم على الإطلاق. ولكن مقابل هذه المزايا تتطلب متطلبات كبيرة تعتبر تعجيزية للفئة المتوسطة للجوالات والتي يمكن تشغيل اللعبة ولكن بكفاءة قليلة. ويجب قبل شراء اللعبة من جوجل بلاي وتثبيتها على الموبايل الخاص بك يجب. قراءة الشروط التالية والتأكد من جوالك أنه يمكن تشغيل اللعبة بنجاح.

نسخة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تتطلب مساحة تخزين في الموبايل 5 جيجا بايت أو اكثر من استمرار أستخدامها.

تتطلب مساحة تخزين في الموبايل 5 جيجا بايت أو اكثر من استمرار أستخدامها. كما تطلب أيضا لعبة GTA: San Andreas ذاكرة عشوائية 6 جيجا وذلك فهي البداية. ولكن في الحقيقة مع التحديثات القادمى سوف تعمل علي ذاكرة عشوائية 8 جيجا. وذلك عكس إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي يعمل علي رامات 4 جيجا بسلاسة.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا وذلك فهي البداية. ولكن في الحقيقة مع التحديثات القادمى سوف تعمل علي ذاكرة عشوائية 8 جيجا. وذلك عكس إصدار الذي يعمل علي رامات 4 جيجا بسلاسة. معالج الجوال لا بد من أن يكون من الفئة الكبيرة ثمانية النواة.

كما يتم تشغيل اللعبة بجودة كبيرة على معالج للشاشة قوي جدا.

تعمل أيضا GTA V APK علي اندرويد 11. واندرويد 12 القادم.

عزيزي القارئ لقد انهينا الجدل الواسع عن كيفية تثبيت لعبة GTA: San Andreas عن طريق الخطوات السابقة. كما استعرضنا أيضا متطلبات وشروط إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للموبايل. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.