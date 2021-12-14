بضغط واحدة شحن شدات ببجي مضمون 100% عبر الموقع الرسمي

تواصل لعبة ببجي موبايل من إطلاق التحديثات الجديدة الخاصة بها المتعلقة بفصل الشتاء، مع توفير إضافات وأدوات جديدة مختلفة كليًا لبيئة وخريطة اللعب، وهو ما يُتيح الحصول عليها بكل سهولة منقابل الشدات التي تقوم بشرائها أو الحصول عليها، كما سيتم إضافة أشكال ملابس وسكنات وحزم مختلفة كليًا عن الفترة الماضية، بخلاف مجموعة متنوعة من الأسلحة متعددة المهام التي يُمكن رؤيتها للمرة الأولى، والتي تتميز بقدرتها الكبيرة والفائة في الدقة والتصويب نحو الهدف بنجاح، مع تشكيلة أخرى من المسدسات الصغيرة.

وتحسينات موسعة وإصلاح للأخطاء

كما تضمن التحديث الجديد من pubg mobile إجراء عدد من التحسينات الموسعة على المؤثرات الصوتية والضوئية للعبة، وإصلاح العديد من الأخطاء التي تعرضت لها اللعبة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح تعطيل سيرفرات اللعبة بسبب الضغط المستمر عليها، أو علاج التهنيج الذي يحدث وتعذر تسجيل الدخول.

الموقع الرسمي للشحن

أما عن كيفية شحن شدات ببجي بشكل مضمون وأكيد وشرعي 100%، بعيدًا عن الغش والتحايل والسرقة والهاكرز، التي تسببت خلال الفترة الأخيرة في غلق وحظر مئات الآلاف من الحسابات للاعبين، فيتم الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة midasbuy، وهو ما يشير إلى أنه لابد من الشحن المدفوع مقابل المال، أم بالنسبة للشحن المجاني فيتوفر فقط من خلال جوائز وهدايا اللعبة التي تفورها أثناء المشاركة في المسابقات والأحداث التي توفرها من الحين للآخر.

الشحن عبر midasbuy

يتطلب الشحن عبر الموقع الرسمي للعبة تسجيل الدخول عبر midasbuy، ثم اتباع الخطوات التالية: