طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 بخطوات بسيطة موقع غارينا الرسمي

الحصول على أسهل طريقة شحن جواهر فري فاير 2022 يأتي عن طريق التسجيل في الموقع الرسمي للعبة، والدخول في موقع garena الرسمي للشحن free fire، حيث يمكنك من هذا الموقع الفوز بالجوائز المختلفة، بالإضافة إلى الشحن الميسر للعبة، والترقي تبعا إلى ذلك في مستويات متتالية في اللعب، وعن طريق موقع قارينا فري فاير شحن جواهر بالحساب ال id.

أسهل طريقة شحن جواهر فري فاير

التسجيل الإلكتروني في موقع shop2game.

الدخول من غارينا فري فاير على أيقونة لعبة free fire .

ثم الدخول في شحن اللعبة بكتابة المستوي الذي تحظى به في لعبة free fire على حسابك.

بعد ذلك تختار الكمية التي تريد شرائها من الجواهر بحسب ما تكون عليه من مستوي في اللعبة.

يلي ذلك كتابة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم والأيدي id، من المعلومات الهامة التي يجب إدخالها في الموقع.

قم باختيار دولتك ثم انتظر رسالة التأكيد على الجوال، كي تبدأ بشحن الجواهر في اللعبة بعد كتابة رمز التحقق.

موقع شحن جواهر فري فاير Garena

من أجل الحصول على آلاف الجواهر يلزم تأكيد الدخول في الموقع الرسمي للشحن عبر أسهل طرق لشحن جواهر فري فاير والتسجيل في موقع جارينا والذي يستوجب كتابة الرمز الذي يقوم الموقع المشار إليه بإرساله إلى اللاعب الذي سبق له إدخال كافة المعلومات اللازمة للموقع من الدولة والكود التابع لها ورقم الهاتف المحمول والعدد المطلوب من الجواهر وما إلى ذلك.

جواهر فري فاير id

الأيدي id هو معرف خاص بكل لاعب على حدة، ويجب إدخاله من ضمن خطوات شحن free fire .

عندما يقدم اللاعب على إدخال الأيدي الخاص به يكون بذلك قد استعد لشراء الجواهر بالكمية المناسبة.

على اللاعب بعد ذلك اختيار وسيلة الدفع التي تلائم الإمكانيات الخاصة به.

ثم الدفع المباشر من اجل الشراء والاستمتاع باللعب.

جواهر free fire بالرصيد

أبسط طريقة في شحن فري فاير بالرصيد ربما تأتي عن طريق شحن اللعبة عبر رصيد الهاتف من الأفراد، وهذه الطريقة تختلف باختلاف الدولة التي ينتمي إليها اللاعب، وما بها من شركات شحن المحمول، حيث تشتهر المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بشركتي زين وموبايلي، بينما يمكن الشحن في مصر غبر شركة فوادافون وخدمة فودافون كاش.