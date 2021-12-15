نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية المجانية 2022 “alkass” نايل سات / عرب سات الناقلة مباريات كأس العرب في المقال التالي
مشاهدة مباريات بطولة كأس العرب عبر تردد قناة الكأس القطرية المجانية، هو أهم ما يبحث عنه عشاق كرة القدم اليوم فطرفي نهائي الحلم العربي سوف يتحدد اليوم من خلال مباراة مصر وتونس، في الرابعة بعد العصر بتوقيت تونس، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، وتنقل المباراة عبر قناة الكأس المفتوحة، واللقاء الثاني في نصف نهائي كأس العرب سوف يجمع قطر والجزائر، يبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، العاشرة بتوقيت قطر، لذا فضبط تردد الكأس الجديد من أهم موضوعات البحث اليوم، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم أحدث تردد لقنوات الكأس القطرية المجاني، على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات حتى يمكن ألتقاط القناة بسهولة.
تردد قناة الكأس القطرية المجانية نايل سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|4/3
مباريات اليوم في البطولة العربية
- المباراة الأولى : مصر* تونس تنطلق 15.00 بتوقيت غرينتش، 16.00 بتوقيت تونس، 17.00 بتوقيت مصر.
- المباراة الثانية : طر* الجزائر تبدأ 20.00 بتوقيت الجزائر، 21.00 بتوقيت مصر، 22.00 بتوقيت قطر.
أضبط تردد قناة الكأس القطرية المجانية الجديد
متابعينا الأعزاء في الوطن العربي الكبير، يمكنكم ضبط القنوات القطرية من خلال الدخول على إعدادات من القائمة الرئيسية بواسطة ريموت الرسيفر، ومن ثم الضغط على التركيب، وأضافه قناة، ثم أدخل كود القناة “التردد”، وأضغط بحث ليتم تثبيت التردد على جهازك، وبعدها قم بنقل القناة إلي المفضلة للاستمتاع بجميع المباريات التي تنقلها.
التردد الجديد لقناة الكأس القطرية المفتوحة عرب سات
|التردد الجديد
|12245
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
قنوات ALKASS
قنوات الكأس هي باقة من القنوات المتخصصة في الرياضة تبث برامجها من العاصمة القطرية الدوحة، بمقابل مادي ويوجد في الباقة قناتين مجانيتين هما الناقلين لمباريات البطولة العربية الآن، تمتلك حقوق نقل العديد من الفاعليات الرياضية العالمية والعربية، تستخدم القنوات أحدث أجهزت البث الرقمي في العالم لتقديم محتوى متميز يليق بالمشاهد العربي.
مباراة قطر والجزائر على الكأس المفتوحة
|المباراة
|قطر* الجزائر
|البطولة
|الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء 2021/12/15 الساعة 19.00 بالتوقيات العالمي غرينتش
|الملعب
|الثمامة
|القنوات الناقلة
|الكأس القطرية المفتوحة
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