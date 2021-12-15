نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة تونس ومصر في البطولة العربية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 1، التي بات البحث عليها كبير جداً اليوم، وذلك بعد تمكن القناة من إذاعة مباراة الدور قبل النهائي من البطولة العربية قطر 2021، والمقرر أن تقام اليوم بين منتخبين تونس ومصر في التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الخامسة مغرب يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2021، أما بتوقيت تونس تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة تونس ومصر في البطولة العربية 2021

أعلنت القناة الرياضية On Time Sports منذ يومين أنها ستقوم بإذاعة مباراة مصر ضد تونس في مباراة قبل النهائي العربي على القناة الأولي من مجموعة قنوات اون تايم سبورت، وقبل اللقاء تقوم القناة بإعداد استيديو تحليلي كبير مكون من مجموعة كبيرة من النجوم الرياضية والتي من أبرزهم المحلل الكبير الشيخ طه اسماعيل، النجم حازم امام وعماد متعب وأيمن يونس وغيرهم من النجوم المصرية.

يجب في البداية عند تنزيل التردد الجديد للقناة إتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:

إختيار القائمة الرئيسية الخاصة بجهاز الريموت كنترول.

الضغط على الزر الأحمر بجهاز الريموت.

الضغط على إضافة قناة جديدة.

كتابة التردد الجديد لقناه on time Sports.

تسجيل بيانات معدل الترميز والاستقطاب.

تردد قناة On Time Sports 1

التردد 11681. معدل الترميز 27500. الإستقطاب عمودي. القمر الصناعي نايل سات. معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة On Time Sports 3

يمكن تنزيل التردد القناة الثالثة من مجموعة قنوات on time Sports 3 من خلال إتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

أبرز المذيعين في قنوات اون تايم سبورت

تمتلئ مجموعة قنوات اون تايم سبورت بالاعلامين الرياضيين والذي من أهم مدحت شلبي وأحمد شوبير فضلا عن إبراهيم فائق وسيف زاهر، شيما صابر وإبراهيم عبد الجواد.

أبرز المحللين في قنوات ON time Sports

فاروق جعفر.

محمد زيدان.

عبد الظاهر السقا.

وليد صلاح الدين.

جمال حمزة.

وصلنا معكم إلي ختام شرح تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة تونس ومصر في البطولة العربية 2021.