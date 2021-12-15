شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile Uc عن طريق الرقم التعريفي الـ ID مضمونة 100%

كيفية شحن شدات ببجي موبايل، أصبحت شدات ببجي محل اهتمام الكثير من لاعبي وعشاق اللعبة، حيث أنها تعتبر العملة الرسمية داخل اللعبة والتي يمكنك من خلالها شراء جميع المستلزمات والمتطلبات التي يحتاجها اللاعب داخل اللعبة من أسلحة وذخيرة وملابس والي يمكن أيضا من خلال شدات ببجي تفعيل عملية الرويال باس لتميز اللاعب عن اللاعبين الآخرين، كما ان شحن شدات ببجي تمنحك فرصة اكبر للتفوق على المنافسين والوصول لمستويات أعلى، وسنتعرف في هذا المقال ع أفضل طريقة لشحن شدات ببجي عن طريق الـ ID فعليكم متابعة ما يلي.

أحداث لعبة ببجي موبايل

أصبحت لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب الإلكترونية عالميا في فترة زمنية وجيزة، كما أنها تحتل المركز الأولى للألعاب القتالية المنتشرة في حول العالم، حيث تبد أحداث اللعبة بالهبوط من الطائرة في ساحة واسعة جدا ويبدأ في اللاعبين بالتجمع لتكوين الفرق ثم قيام اللاعبين بتجميع الأسلحة والذخائر ثم بداية مرحلة القتال والنزاع ويرغب كل فريق من في البقاء على قيد الحياة حتى نهاية للعب ليكون هو بطل اللعبة وهذا ما يخلق حماس اللاعبين، وأكثر ما يميز لعبة ببجي أنها بإمكان اللاعب اللعب بمفردة أو عن طريق تكوين فرق يمكنهم التحدث مع بعضهم البعض أثناء اللعب وتعد من هذه الميزة من أهم لمميزات والتي نالت إعجاب الجميع والتي ساهمت إسهاما كبيرا في انتشار اللعبة حول العالم، كما تعد شحن شدات ببجي ذات أهمية كبيرة لاستمرارية اللعب والتي تمكنهم شراء جميع أغراض اللاعبين داخل اللعبة من أجل السيطرة والتغلب على المنافسين.

طريقة الحصول على شدات ببجي عن طريق الـ ID

للحصول على شدات ببجي عن طريق الرقم التعريفي “ID” عليكم متابعة الخطوات التالية.

القيام بالذهاب لموقع الرسمي الخاص شحن شدات ببجي عبر شبكة الإنترنت.

ثم عليك بالقيام بتحديد الدولة التابع لها.

بعد ذلك القيام بإدخال الرقم التعريفي الخاص بك في المربع المخصص لذلك.

ثم القيام بتحديد عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها وتحديد وسيلة الدفع، ثم الضغط على زر تأكيد الطلب.

وأخيرا سوف يتم شحن الشدات المطلوبة ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق فتح اللعبة والاستعلام عن الشدات.

شحن شدات ببجي موبايل بشكل مجاني

يمكنك الحصول على العديد من شحنات شدات ببجي بصورة مجانية عن طريق تطبيق جوجل بلاي والتي تعطيك 100 شدة إذا قمت بتحميل تطبيق Happy Birds واللعب من داخل التطبيق وسوف تحصل على مستويات أعلى إذا قمت بالاستمرارية في اللعب سوف تحصل على بطاقات جوجل والتي تمنحك الكثير من شحن الشدات بصورة مجانية.