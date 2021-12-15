تثبيت ماين كرافت الأصلية للأندرويد متطلبات تثبيت لعبة Minecraft الأخير

تثبيت ماين كرافت الأصلية بعد التحديثات الأخيرة التي أضيفت علي ماينكرافت . تلك اللعبة التي تعتبر من الألعاب الإلكترونية التي تحتل المركز الأول علي مستوي العالم . ذلك بسبب أن تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية بعد كل تحديث يتم من الشركة المنتجة . التي تتوافق مع أجهزة هواتف أند رويد . تلك التحديثات التي تشمل كافة ما تحتويه لعبة Minecraft . ذلك فيما يخص الأدوات المستخدمة في البناء . كذلك بجانب أن لعبة ماين كرافت تم إضافة الحيوانات الأليفة التي تساهم في أسهامها في أحداث المغامرات المختلفة . في ماينكرافت كما أن هناك بعض المتطلبات في لعبة ماين كرافت للاندرويد . لكي ما يتم تثبيتها علي الهواتف وذلك ما سنتعرف عليه داخل المقال اليوم بشكل تفصيلي .

تثبيت ماين كرافت الأصلية والتحديثات الأخيرة لشهر ديسمبر

يسعى العديد من عشاق ماين كرافت علي الطريقة الصحيحة في تثبيت ماين كرافت الأصلية . ذلك بعد التحديثات التي تمت علي ماين كرافت في شهر ديسمبر الجاري . كذلك ما هي المتطلبات التي تخص هواتف أند رويد لكي ما يتم التثبيت في لعبة Minecraft . ذلك يتم من خلال طريقتين الأولي منها عبر المتاجر الرسمية جوجل بلاي لهواتف أند رويد . أويتم من خلال متجر هواتف أيفون أبل ستور كما أن الطريقة الثانية لتثبيت لعبة ماين كرافت للاندرويد . عبر الموقع الشهير ميديا فاير كما أن لعبة ماين كرافت تميزت هذه المرة في تحديثها بواقع عالم داخل ألعاب ماين كرافت . يشبه الواقع الافتراضي ويشعر اللاعب بأنه داخل عالم حقيقي . كما يسمح هذا العالم الافتراضي بأن يقوم اللاعب باختيار العالم الذي يرغبه في لعبة ماين كرافت .

تحديثات لعبة ماين كرافت للاندرويد التي تمت في نسختها الأخيرة

تم إضافة تحديثات وإضافات متعددة في لعبة Minecraft لنسخة الهواتف ألأند رويد . تلك التحديثات نتعرف عليها كالتالي :-

في بداية الأمر للتمتع بتحديثات لعبة ماين كرافت للاندرويد يجب تثبيتها من المتاجر المعتمدة . كما أن التحديثات التي تمت علي ماين كرافت هي حبار بشكل مميز يدعي THE GLOWING SQUID . كذلك بجانب أن استخدامات هذا الحبار الرائع في عمليات البناء لأشكال متوهجة في ماين كرافت . كما أن استخدام الحبار في لعبة ماين كرافت تزيين العالم المائي داخل اللعبة بشكل رائع . من ضمن استخدامات الحبار الجديد في ماين كرافت بأنه ينشئ قواعد سفلية في باطن الأرض . كذلك أيضاً هناك حيوان شبيه بالسمك البحري يدعي AXOLOTIL بي تحديثات ماين كرافت . تم إضافة ذلك الحيوان الشبيه بالسمك لكي ما يتم التمتع باللعب في ماين كرافت بشكل أروع . كما من ضمن مهام حيوان شبه السمك هو التنبيه للاعب لكي لا يقع في أي فخاخ أثناء اللعب في لعبة Minecraft . يتم الاحتفاظ بالحيوان شبيه السمك في لعبة ماين كرافت للاندرويد في حوض كبير خاص به ملئ بالماء . كذلك يجب علي اللاعب بناء حوض الماء الكبير ليتم تجهيزه لهذا الحيوان ليتم العيش به .

الخطوات المتبعة في التثبيت لنسخة اللعبة الأخيرة

يجب علي اللاعب أن يكون لديه حساب خاص به علي المتجر المتوافق مع هاتفه .

كذلك ليتم التثبيت في لعبة ماين كرافت ذلك بتسجيل اسم ماين كرافت في مربع البحث علي المتجر .

ذلك بتسجيل اسم ماين كرافت في مربع البحث علي المتجر . كما يتم بعد ظهور اسم لعبة Minecraft في مربع البحث تبدأ عملية التثبيت .

في مربع البحث تبدأ عملية التثبيت . يتم الضغط علي زر التثبيت والتي تأخذ العملية الخاصة به دقائق معدودة لتثبيت لعبة ماين كرافت للاندرويد علي الهاتف .

علي الهاتف . كذلك فيما يخص تلك الخطوات يمكن أن يقوم اللاعب بأتباعها علي موقع ميديا فاير لتثبيت ماين كرافت .

تتوافق تلك الخطوات مع هواتف أند رويد وهواتف أيفون في التثبيت الخاص بلعبة Minecraft .

المتطلبات الواجب توافرها علي الهواتف للتثبيت في لعبة ماين كرافت للاندرويد

أولي المتطلبات لهواتف أند رويد أن يكون الهاتف به مساحة ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 2GB . كذلك بجانب نظام الهاتف يكون أند رويد ويحتوي علي تقنية 4.0.40 لكي ما يتم التثبيت في لعبة ماين كرافت . كما أن متطلبات لعبة Minecraft يجب أن يكون الهاتف به مساحة تخزين فارغة بقدر 1GB . تلك المتطلبات يمكن أتباعها لكافة الهواتف ألأند رويد لعملية التثبيت ماين كرافت .

أحتواء لعبة ماين كرافت الأصلية علي عدة مميزات بالتحديث الأخير

تحتوي النسخة الجديدة من لعبة ماين كرافت للاندرويد علي مكون بشكل رئيسي في عمليات البناء .

علي مكون بشكل رئيسي في عمليات البناء . ذلك بجانب أن نسخة ماين كرافت للهواتف تحتوي علي جزر بحجم كبير مخصصة للبناء في نسخة الهواتف .

كذلك تحتوي لعبة ماين كرافت علي جزر جديدة تسمي الشمندر لا تحتوي عليها أجهزة الكمبيوتر .

علي جزر جديدة تسمي الشمندر لا تحتوي عليها أجهزة الكمبيوتر . تم إضافة ميزة جديدة في نسخة ماين كرافت للهواتف وهي ترك مساحة تغيير اسم المستخدم داخلها .

كما تحتوي لعبة Minecraft بملاءمتها لكافة أنواع الهواتف بنظام IOS بجانب نظام WINDOWS .

بملاءمتها لكافة أنواع الهواتف بنظام IOS بجانب نظام WINDOWS . تحتوي النسخة الأخيرة من ماين كرافت بالسماح لأي لاعب بتحديثها بشكل مستمر عبر المتاجر المعتمدة .

تثبيت ماين كرافت الأصلية علي هواتف أند رويد وهواتف أيفون . ذلك من خلال المتاجر التي تتوافق مع جهاز هاتفك والتي تتم من خلال الخطوات المشار أليها داخل المقال . سواء من المتاجر أو من خلال موقع ميديا فاير الشهير الخاص بالألعاب الإلكترونية .