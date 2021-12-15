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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت ماين كرافت الأصلية للأندرويد متطلبات تثبيت لعبة Minecraft الأخير في المقال التالي
تثبيت ماين كرافت الأصلية بعد التحديثات الأخيرة التي أضيفت علي ماينكرافت . تلك اللعبة التي تعتبر من الألعاب الإلكترونية التي تحتل المركز الأول علي مستوي العالم . ذلك بسبب أن تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية بعد كل تحديث يتم من الشركة المنتجة . التي تتوافق مع أجهزة هواتف أند رويد . تلك التحديثات التي تشمل كافة ما تحتويه لعبة Minecraft . ذلك فيما يخص الأدوات المستخدمة في البناء . كذلك بجانب أن لعبة ماين كرافت تم إضافة الحيوانات الأليفة التي تساهم في أسهامها في أحداث المغامرات المختلفة . في ماينكرافت كما أن هناك بعض المتطلبات في لعبة ماين كرافت للاندرويد . لكي ما يتم تثبيتها علي الهواتف وذلك ما سنتعرف عليه داخل المقال اليوم بشكل تفصيلي .
تثبيت ماين كرافت الأصلية والتحديثات الأخيرة لشهر ديسمبر
يسعى العديد من عشاق ماين كرافت علي الطريقة الصحيحة في تثبيت ماين كرافت الأصلية . ذلك بعد التحديثات التي تمت علي ماين كرافت في شهر ديسمبر الجاري . كذلك ما هي المتطلبات التي تخص هواتف أند رويد لكي ما يتم التثبيت في لعبة Minecraft . ذلك يتم من خلال طريقتين الأولي منها عبر المتاجر الرسمية جوجل بلاي لهواتف أند رويد . أويتم من خلال متجر هواتف أيفون أبل ستور كما أن الطريقة الثانية لتثبيت لعبة ماين كرافت للاندرويد . عبر الموقع الشهير ميديا فاير كما أن لعبة ماين كرافت تميزت هذه المرة في تحديثها بواقع عالم داخل ألعاب ماين كرافت . يشبه الواقع الافتراضي ويشعر اللاعب بأنه داخل عالم حقيقي . كما يسمح هذا العالم الافتراضي بأن يقوم اللاعب باختيار العالم الذي يرغبه في لعبة ماين كرافت .
تحديثات لعبة ماين كرافت للاندرويد التي تمت في نسختها الأخيرة
تم إضافة تحديثات وإضافات متعددة في لعبة Minecraft لنسخة الهواتف ألأند رويد . تلك التحديثات نتعرف عليها كالتالي :-
- في بداية الأمر للتمتع بتحديثات لعبة ماين كرافت للاندرويد يجب تثبيتها من المتاجر المعتمدة .
- كما أن التحديثات التي تمت علي ماين كرافت هي حبار بشكل مميز يدعي THE GLOWING SQUID .
- كذلك بجانب أن استخدامات هذا الحبار الرائع في عمليات البناء لأشكال متوهجة في ماين كرافت .
- كما أن استخدام الحبار في لعبة ماين كرافت تزيين العالم المائي داخل اللعبة بشكل رائع .
- من ضمن استخدامات الحبار الجديد في ماين كرافت بأنه ينشئ قواعد سفلية في باطن الأرض .
- كذلك أيضاً هناك حيوان شبيه بالسمك البحري يدعي AXOLOTIL بي تحديثات ماين كرافت .
- تم إضافة ذلك الحيوان الشبيه بالسمك لكي ما يتم التمتع باللعب في ماين كرافت بشكل أروع .
- كما من ضمن مهام حيوان شبه السمك هو التنبيه للاعب لكي لا يقع في أي فخاخ أثناء اللعب في لعبة Minecraft .
- يتم الاحتفاظ بالحيوان شبيه السمك في لعبة ماين كرافت للاندرويد في حوض كبير خاص به ملئ بالماء .
- كذلك يجب علي اللاعب بناء حوض الماء الكبير ليتم تجهيزه لهذا الحيوان ليتم العيش به .
الخطوات المتبعة في التثبيت لنسخة اللعبة الأخيرة
- يجب علي اللاعب أن يكون لديه حساب خاص به علي المتجر المتوافق مع هاتفه .
- كذلك ليتم التثبيت في لعبة ماين كرافت ذلك بتسجيل اسم ماين كرافت في مربع البحث علي المتجر .
- كما يتم بعد ظهور اسم لعبة Minecraft في مربع البحث تبدأ عملية التثبيت .
- يتم الضغط علي زر التثبيت والتي تأخذ العملية الخاصة به دقائق معدودة لتثبيت لعبة ماين كرافت للاندرويد علي الهاتف .
- كذلك فيما يخص تلك الخطوات يمكن أن يقوم اللاعب بأتباعها علي موقع ميديا فاير لتثبيت ماين كرافت .
- تتوافق تلك الخطوات مع هواتف أند رويد وهواتف أيفون في التثبيت الخاص بلعبة Minecraft .
المتطلبات الواجب توافرها علي الهواتف للتثبيت في لعبة ماين كرافت للاندرويد
- أولي المتطلبات لهواتف أند رويد أن يكون الهاتف به مساحة ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 2GB .
- كذلك بجانب نظام الهاتف يكون أند رويد ويحتوي علي تقنية 4.0.40 لكي ما يتم التثبيت في لعبة ماين كرافت .
- كما أن متطلبات لعبة Minecraft يجب أن يكون الهاتف به مساحة تخزين فارغة بقدر 1GB .
- تلك المتطلبات يمكن أتباعها لكافة الهواتف ألأند رويد لعملية التثبيت ماين كرافت .
أحتواء لعبة ماين كرافت الأصلية علي عدة مميزات بالتحديث الأخير
- تحتوي النسخة الجديدة من لعبة ماين كرافت للاندرويد علي مكون بشكل رئيسي في عمليات البناء .
- ذلك بجانب أن نسخة ماين كرافت للهواتف تحتوي علي جزر بحجم كبير مخصصة للبناء في نسخة الهواتف .
- كذلك تحتوي لعبة ماين كرافت علي جزر جديدة تسمي الشمندر لا تحتوي عليها أجهزة الكمبيوتر .
- تم إضافة ميزة جديدة في نسخة ماين كرافت للهواتف وهي ترك مساحة تغيير اسم المستخدم داخلها .
- كما تحتوي لعبة Minecraft بملاءمتها لكافة أنواع الهواتف بنظام IOS بجانب نظام WINDOWS .
- تحتوي النسخة الأخيرة من ماين كرافت بالسماح لأي لاعب بتحديثها بشكل مستمر عبر المتاجر المعتمدة .
تثبيت ماين كرافت الأصلية علي هواتف أند رويد وهواتف أيفون . ذلك من خلال المتاجر التي تتوافق مع جهاز هاتفك والتي تتم من خلال الخطوات المشار أليها داخل المقال . سواء من المتاجر أو من خلال موقع ميديا فاير الشهير الخاص بالألعاب الإلكترونية .
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