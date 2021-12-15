نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من ديسمبر 2021، في الدور النصف النهائي من البطولة العربية، التي صعد إليها كل من الجزائر وقطر وتونس ومصر، حيث يواجه الفائز من مباراة تونس ومصر الفائز من الجزائر وقطر، يسعى كلا الفرق الأربعة الفوز بالبطولة التي يحصل الفائز فيها على جوائز مالية كبيرة جداً تقدر 5 ملايين دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني علي 2 مليون دولار، والمركز الثالث علي 1.5 مليون دولار، كما يحصل صاحب المركز الرابع علي مليون دولار، تكاد تكون للمرة الأولى التي تصل فيها قيمة الجوائز المالية لهذا الحد.

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم

تتزايد معدلات البحث اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر حول تردد قنوات ON TIME SPORTS وذلك بعد إعلان إدارة القناة عن إذاعة مباراة الدور النصف النهائي من البطولة العربية بين منتخب مصر ومنتخب تونس، لذا يمكنكم استقبال التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة مصر وتونس

يواجهه المنتخب الوطني المصري نظيرة المنتخب التونسي يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2021، في تمام الساعة الخامسة من مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتم مشاهدة المباراة بتوقيت السعودية في تمام الساعة السادسة مساءا، فيما يمكن مشاهدة المباراة بتوقيت تونس في تمام الساعة الرابعة مساءا، حيث يتم نقل المباراة على قناة On Time Sports وأيضا علي قناة الكأس القطرية وقناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

يمكنكم استقبال التردد الجديد قناة اون تايم 3 من خلال تسجيل التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 التردد 12303 معامل تصحيح الخطا 3/4

أهم برامج قناة On Time Sports

مساء أون تايم.

الدرجة الثالثة.

ملعب أون.

أخبار أون تايم.

كل الملاعب.

ستاد مصر.

وصلنا معكم لختام شرح ضبط تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة البطولة العربية مباراة مصر وتونس اليوم.