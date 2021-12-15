نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات مواصفات هاتف iPhone 14 pro الجديد تعرف عليها قبل صدوره في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف iPhone 14 pro ، بعد نزول أحدث هواتف ايفون وهو ايفون 13 فأعلنت شركة ابل عن أحدث تقاريرها وخططها للشركة لكي تدعم إصدارات الشركة القادمة من هواتف iPhone 14 Pro بمميزات مختلفة وأجمل بكثير من الإصدار الفائت ولمزيد من المعلومات عن مميزات آيفون 14 ستجدها في السطور القادمة فتابعونا رواد موقع ثقفني لمزيد من المعلومات.

مواصفات هاتف iPhone 14 pro

بكاميرا رئيسية دقة 48 ميجا بيكسل وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام تبدأ مواصفات و مميزات آيفون 14 الجديدة في الظهور حيث أن الهاتف الجديد به بعض المميزات. وقد بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيلها الجديد من مواصفات هاتف iPhone 14 pro وذلك الهاتف يأتي بتصميم جديد ومن المتوقع نزوله العام القادم. حيث أكدت أحدث التسريبات للهاتف التي اعلنها موقع MacRumors أن هواتف ايفون 14 Pro Max تأتي بكاميرا رئيسية دقة 48 ميجا بيكسل.

كما أن المحلل Jeff Pu قد ذكر في وقت سابق. أن شركة ابل تخطط لأن تطلق سلسلة iPhone 14 في حدث كبير. سوف يتم عقده في شهر سبتمبر من العام القادم.

آيفون 14

كما وضح المحلل Jeff Pu أن إصدارات الشركة القادمة وهاتف آيفون 14 تحديداً سوف تأتي بحجم يبدأ من 6.1 إنش في الإصدار الرئيسي iPhone 14. إلى أن يصل لحجم 6.7 إنش في أعلى إصدار إلى الآن في السلسلة iPhone 14 .Max

كما أن المحلل Jeff Pu قد أكد في التقرير الأخير أن هواتف iPhone 14 Pro. و iPhone 14 Max سوف تنطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية. والتي تتضمن :

مستشعر رئيسي دقة 48 ميجا بيكسل.

بالإضافة إلى مستشعر دقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وفي النهاية عدسات telephoto

آيفون 14 الجديد

ويتوافق تقرير Jeff Pu مع تقرير سابق بتفاصيل مشابهة. قدمه المحلل Ming-Chi Kuo والتي أكد فيها على دقة المستشعر حيث انه قال أن هواتف iPhone 14 Pro تأتي :

بمستشعر رئيسي دقة 48 ميجا بيكسل.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما أن الهاتف يدعم الكاميرا التي تسجل فيديو بدقة 8K

كما أوضح التقرير الجديد أن ابل تقدم هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max العام المقبل بترقية جديدة عن جيلها السابق حيث جاء بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في نموذجه الرئيسي.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن مواصفات هاتف iPhone 14 pro و آيفون 14 قد نالت إعجابكم ودمتم بخي رواد موقع ثقفني.