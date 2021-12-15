نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر موبايل Samsung Galaxy A52s 5G الجديد في المقال التالي

هاتف Samsung Galaxy A52s 5G من شركة سامسونج، حيث أعلنت عن هاتفها الجديد في الفئة المتوسطة العليا وهو الـ Samsung Galaxy A52s 5G حيث أصبح من أفضل الهواتف في مصر حالياً وذا مبيعات عالية، فلنتعرف الآن على أهم مواصفاته ومميزاته الهاتف مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52s 5G يأتي بشكل مميز وفريد مع واجهة One UI 3.1، يدعم الهاتف خاصية NFC مع أبعاد 8,4 ×75,1 ×159,9 ملم ووزن الهاتف 189 جرام.

يأتي الهاتف بأندرويد 11. يقاوم الماء بشهادة IP67 لمدة نصف ساعة حتى 1 متر.

يدعم شريحتين وشبكات G2, G3, G4, G5.

يأتي هاتف Samsung Galaxy A52s 5G كعادة هواتف سامسونج من البلاستيك اللامع سواء الظهر أو الإطار.

الشاشة 6.5 بوصة بدقة FHD+ بمعدل 405 بكسل لكل إنش وتدعم الترددات العالية حتى 120 هيرتز ومع وجود طبقة حماية عليها وبها ثقب صغير.

يأتي هاتف Samsung Galaxy A52s 5G بإصدارين، الأول بذاكرة سعتها 128 جيجا ورام 8 جيجا، والثاني بذاكرة سعتها 256 جيجا ورام بسعة 8 جيجا، مع إمكانية زيادة السعة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميموري في فتحة الشريحة الثانية.

المعالج ثماني النواة Snapdragon 778 G 5G تكنولوجيا 6 نانو، وهو نفس المعالج الموجود في موبايل Realme GT Master.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة عالية 32 ميجا عدسة F/2.2 لالتقاط صور سيلفي رائعة وتصوير فيديوهات تصل جودتها إلي K4، وكاميرا خلفية رباعية 64+12+5+5 ميجا بكسل وتقوم بعمل العزل والبورتريه مع إمكانية التصوير الواسع بالإضافة لوجود ليد فلاش.

يدعم هاتف Samsung Galaxy A52s 5G تصوير فيديوهات بجودة تصل إلى K4 بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط في الثانية الواحدة 30 إطار وأيضاً بجودة FHD بدقة 1080p بمعدل في الثانية الواحدة 30 و60 إطار. يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء الخارجية، وتأتي السماعات بصوت ستيريو.

يدعم الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac ويدعم hotspot, band, Wi-Fi Direct.

البلوتوث يدعم A2DP, LE ويأتي بإصدار 5,0.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي وأيضاً أنظمة الملاحة مثل A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

الحماية والأمان يأتي الهاتف ببصمة أسفل الشاشة وأيضاً يدعم خاصية Face Unlock لزيادة الحماية، ويدعم مستشعرات أخرى كالبوصلة والقرب و التسارع والجيروسكوب. وتأتي البطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

يأتي الهاتف بألوان الأسود والأبيض والأخضر والبنفسجي بشكل مميز. سعر هاتف Samsung Galaxy A52s 5G سعر نسخة 128 جيجا مع رام 8 جيجا 6500 جنية. سعر نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7200 جنية. الوسوم عمر شويل - جدة مواصفات وسعر موبايل Samsung Galaxy A52s 5G الجديد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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