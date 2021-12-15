تردد الكأس الرياضية alkass المفتوحة والمشفرة تحديث ديسمبر 2021

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تردد الكأس الرياضية alkass المفتوحة والمشفرة، يمكن بث قناة الكأس الرياضية القطرية بشكل مفتوح ومشفّر على العديد من الأقمار الصناعية، وجميع هذه القنوات متوفرة على أقمار صناعية مختلفة عبر أقمار نايل سات وسهيل سات وعرب سات، بما في ذلك قناة واحدة ، قناة الكأس تعمل على نقل العديد من المباريات والفعاليات الرياضية الهامة.
تردد الكأس الرياضية alkass المفتوحة والمشفرة
- تردد قناة الكأس القطرية
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11919.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
البث المباشر لقنوات الكأس
- يمكن لعشاق كرة القدم الذين يشاهدون مباريات كرة القدم على قناة الكأس.
- توفر قناة الكأس رابطًا لمن يرغب في مشاهدة العرض على موقع Two.
- أما قناة الكأس أون لاين فيمكن متابعيها زيارة الرابط لمشاهدتها.
لمحة عن قناة Al Kass TV
بدأت قناة الكأس العمل والبث في نهاية شهر نيسان 2006، بدأت القناة بالعمل تحت اسم الدوري والكأس واستحوذت عليها الجزيرة بعد فترة وجيزة من بدء تشغيلها وأصبحت إحدى القنوات الرياضية التي تتبع شبكة الجزيرة.
بعد فترة من الزمن، وبعد انفصال الجزيرة عن شبكة الجزيرة، انتقلت القناة إلى شبكة عملاقة أخرى تبث الألعاب الرياضية، وهي شبكة بي إن سبورتس.
برامج قناة الكأس الرياضية
ولكل قناة أو مجموعة قنوات هناك برامج بمميزات ونسب عالية، وتعتبر قناة الكأس من القنوات المتعددة البرامج، وتحتل هذه البرامج مكانة مهمة واهتمام متابعين للقناة الرياضية، أول هذه العروض هو عرض المجلس الذي قدمته شركة خالد جاسم للإذاعة، برنامج آخر لا يقل أهمية عن برنامج المجلس هو برنامج “فضفض” الذي يقدمه المذيعين البارزين حماد ألعبيدي ومشعل ألشمري.
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