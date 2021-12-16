طريقة تثبيت ماين كرافت الإصدار الأخير 2021 بالخطوات على أجهزة الهواتف العاملة بالأندرويد Minecraft

أصبحت هذه اللعبة من اللعب التي حققت نسبة كبيرة من اللاعبين في وقت قصير، وتكون من أفضل الألعاب الموجودة على الساحة تشجع على الدخول في المغامرة، وأيضا تشجع مستخدمي اللعبة على الاستكشاف والمغامرة وان هذه أصبحت تناسب جميع الفئات العمرية لذلك سوف نوضح طريقة تثبيتها من خلال هذا المقال.

طريقة تثبيت ماين كرافت الإصدار الأخير 2021

نجد ان المملكة العربية السعودية وضحت مدى أهمية هذه اللعبة حيث يمكن لجميع الطلاب أن يستفيدوا هذه اللعبة حيث أدت إلى تطور عقولهم وتوسيع مداركهم والحث على الاستكشاف والمغامرة، وساعدت اللعبة تطوير الفكر العقلي والحث على الاستكشاف ويمكن لهذه اللعبة ان يتم تحميلها وتشغيلها على الهاتف أو الكمبيوتر ومن الخطوات اللازمة لتثبيت اللعبة هي:

يقوم اللاعب في بداية الأمر بكتابة اسم اللعبة داخل جوجل بلاي وهذا البحث خاص بأجهزة الأندرويد.

نضغط على اسم اللعبة.

نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تحميل.

نقوم بالانتظار عدة دقائق حتى يتم تحميل هذه اللعبة .

بعد ان قمنا بتحميلها نضغط على تثبيت حتى يتم تثبيتها على الجهاز .

بعد ذلك نستطيع أن نبدأ هذه اللعبة بدخول عليها.

سوف نلاحظ استمتاعنا بكل مميزات اللعبة فور دخولنا.

تحث اللعبة عند دخولها على استكشاف الأماكن الجديدة.

المغامرة والبحث والتشويق والأثارة كل ذلك يوجد داخل هذه اللعبة.

عليه أن يتحلى بالقوة والشجاعة حتى يستطيع أن يهزم الإعداء في الظلام.

مميزات لعبة ماين كرافت minecraft

بعد ان يدخل اللاعب في اللعبة عليه ان يقوم بجمع الأدوات والمعدات لبناء منزل خاص به حتى لا يقترب منه الإعداء عليه ان يجمع الأحجار والأخشاب للبناء والحصول على الأخشاب اللازمة للإشعال حتى يخاف الإعداء من الاقتراب منه ومن أهم مميزاتها: