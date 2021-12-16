نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ايه الي بيميزها” مزايا لعبة جراند ثفت أوتو 6 Grand Theft Auto Sixth المتعددة ومتى موعد إطلاقها في المقال التالي
واحدة من الألعاب التي انتشرت مؤخرًا وأحدثت ضجة كبيرة جراند ثفت أوتو 6، فهي تحمل بين ثناياها الكثير من التطورات عن النسخ السابقة، وليس ذلك فقط بل حصلت على تقييمات عالية من قبل الكثيرين وأيضًا عدد تحميلات فائق القدرة، لذلك قررنا نتحدث على واحدة من أفضل الألعاب والتابعة لأكثر السلاسل شهرة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، تابعونا.
جراند ثفت أوتو 6
كثر البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو 6 الفترة الماضية، وذلك برغم عدم إطلاقها حتى، ويرجع كل ذلك لنجاح لعبتنا الكبير، ولكن علينا القول بأن جميع الأخبار التي نسمعها عنها ما هي إلا اجتهادات من قبل البعض لا أكثر من ذلك، ومن خلال الاخبار المسربة عنها تم معرفة ان الموعد الخاص باطلاقها في عام 2025 َولكن هذه الأخبار ليست حقيقية بنسبة كبيرة، ولكن هذا الموعد مناسب بشكل كبير مع الشركة وذلك لترك حرية كبيرة لمصمميها للقيام بأفضل النتائج وإضافة التطورات.
وتحمل اللعبة في نسختها الجديدة الكثير من التطورات والتي منها أن دور البطولة سوف يُسند إلى امرأة وهذا لم يحدث من قبل، بالإضافة إلى عدة ميزات وأشياء جديدة لم نسمع عنها من قبل، كما أضافت لها الحياة على جميع أجزائها من الداخل من الأسلحة والمركبات وغيره، الكثير ينتظرها ليرى كل ذلك بشكل عملي وليستمتع بكافة التفاصيل بها.
مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 6
لا يجب أن نهتم موضوعنا دون أن نشير ونتعرف على مميزات جراند ثفت أوتو 6، فهي من أكثر الألعاب المنتشرة والتي من الضروري أن نستمتع بها، وتأتي بهذا الشكل:
- تواجد الكثير من الأدوات بأشكالها المختلفة.
- المركبات المختلفة أيضًا من السيارات والطائرات وكذلك الدراجات النارية.
- وإذا رغبت في عيش الأجواء البوليسية يمكنك الاستمتاع بارتداء ملابس الشرطة وأيضًا استخدام سياراتهم.
- التجول كما ترغب بحرية كبيرة في عالمك المفتوح من الداخل.
- ملابس مختلفة يمكن التبديل بينهم لاختيار كما ترغب.
- شخصيات كثيرة ومتنوعة تختار ما يحلو لك من بينهم.
- الأماكن والبنايات المختلفة وكذلك المؤسسات التي يمكنك الاختباء بها.
- حجمها صغير لا يحتاج إلى مساحة كبيرة ليتم التحميل.
- لا تتطلب المواصفات الكبيرة بل أنها متناسبة مع العديد من الأجهزة المختلفة.
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