“هتشتغل إزاي” متطلبات تشغيل لعبة ماكس باين 3 Max Payne وما هي مميزاتها وطريقة تثبيتها على الجهاز

نستعرض معكم متطلبات تشغيل لعبة ماكس باين 3 Max Payne حيث أن لعبة ماكس باين 3 هي من ضمن سلاسل لعبة ماكس باين التي اشتهرت بشكل كبير وشعبية كبيرة بين اللاعبين، وهذا بفضل أنها تحتوي على الكثير من القصص القوية، كما أن لكل إصدار من لعبة ماكس باين له قصة خاصة به، ولكن جميع القصص مرتبطة ببعضها البعض للقيام بصنع قصة كبيرة خاصة ببطل اللعبة، وقد عشنا مع هذا البطل الكثير من الذكريات والمواقف الصعبة ومواقف الحب والرومانسية وغيرها من الكثير من المواقف، لكن هذه السلسة لم تقف أو تنتهي، ولكن اليوم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا اصدار جديد من لعبة ماكس باين، وهو إصدار رائع ومتميز من هذه اللعبة وهو إصدار لعبة ماكس باين 3، الذي يحتوي على تطورات وإمكانيات ومتطلبات ومميزات عالية.

متطلبات تشغيل لعبة ماكس باين 3 Max Payne

لابد من توفير مساحة خالية على القرص الصلب تصل إلى (35 GB). يجب توفير معالج نواه (Intel i7 Quad Core 2.8Ghz or AMD) أو ما يعادله. لابد أن تكون مساحة كارت الشاشة (1 Gb). توفير مساحة رام (3 GB). كما يجب توفير برنامج إصدار 11.5.

مميزات لعبة ماكس باين 3

قد تحتوي لعبة ماكس باين 3 على الكثير من المميزات القوية والرائعة التي جعلت هذا الإصدار مميز، ومن هذه المميزات التالي:

واقعية الأشكال لجعل اللعبة أكثر واقعية من قبل.

مرونة التحكم لجعله يصبح أفضل بكثير.

تأثيرات صوتية ورسومات أكثر.

من الممكن أن يلعب 16 لاعب في وضع متعدد.

احتواء اللعبة على الكثير من الأجهزة المتنوعة.

تطوير نظام Bullet Time التي تقوم بجعل الوقت إبطاء أثناء التحرك لكي تقوم بمهامك بفاعلية أكثر.

خطوات تحميل لعبة ماكس باين 3 على الكمبيوتر

يجب عليك اتباع بعض الخطوات لتثبيت لعبة ماكس باين 3 وهي التالي: