“في ثواني” خطوات تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الجديد 2021 الإصدار السابع GTA Seventh من خلال البلاي ستور

تدور أحداث لعبة جاتا 7 داخل مدينة فايس سيتي، وهي مدينة خيالية تحاكي مدن الولايات المتحددة الأمريكية في الثمانينات، وتعد لعبة جاتا 7 هي الجزء السابع من هذا الجيل الخاص بتلك اللعبة، وقد حققت اللعبة نجاحات كبيرة على الصعيد التجاري، وهذا ببساطة لأنها نالت إعجاب كل من قام بلعب هذه اللعبة الممتازة، والتي تعطيك الحرية التامة في التحرك، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول جاتا 7 تابع هذا المقال.

خطوات تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الجديد 2021

بسبب النجاح الساحق التي قامت بتحقيقه اللعبة على مستوى أجهزة البلايستيشن، وأجهزة الكمبيوتر قامت الشركة الموزعة بطرح اللعبة على الهواتف الذكية، وهذا من أجل أن يلعب بها كل من يعشق هذه اللعبة ويتمني أن يلعبها طوال الوقت، وتتمثل خطوات التحميل في النقاط التالية:

نقوم بالدخول إلى متجر بلاي ستور الخاص بالهاتف الأندرويد، وفي حالة أن كان هاتفك أيفون، نقوم باستخدام متجر أبل ستور، وهذا لأن الأيفون لا يحتوى على متجر بلاي ستور.

نضغط على مستطيل البحث الخاص بالتطبيق.

نفوم بكتابة اسم اللعبة جاتا 7، والنقر على علامة البحث.

ستظهر لنا لعبة جاتا 7، نقوم بالدخول فيها والضغط على مستطيل التثبيت.

نقوم بربط الحساب الخاص باللعبة، بالحساب الخاص بالفيسبوك.

ننتظر التحميل، ومن ثم نقوم بالدخول ولعب لعبة جاتا 7 على الجوال.

لعبة جاتا 7

تدور الرواية الخاصة باللعبة حول تعرض تومي فيرسيتي وهو الشخصية الرئيسية في اللعبة للخيانة، والتعرض للسرقة من أصدقاءه، ولهذا فأنه سيعمل على إستعادة الأموال التي سرقت، وأيضًا الإنتقام ممن خانوه، وتمتاز اللعبة بالحرية، حيث أن كنت لا تريد القيام بتلك المهام أو السير حسب أحداث الجثة، والعيش بصورة طبيعية يمكن القيام بهذا بمنتهي السهولة، واللعبة عرفت أيضًا بالواقعية المفرطة، وهذا أعجب كثيرًا اللاعبين، وأعطاهم بشعور رائع إتجاه اللعبة.

الواقعية في اللعبة تصل إلى إذا أكل البطل كثيرًا يمرض، وإذا كام بالتمارين الرياضية تزداد بنيته قوة، ويمكنه أيضًا تعلم السباحة، وهذا ليس السبب الوحيد في زيادة الشعبية الخاصة باللعبة، بل أيضًا وجود شفرات تساعدك في تقوية نفسك، وتعطيك القدرة على أن تصبح ممتازًا، وتلك الشفرات تعطيك الكثير من المعدات التنافسية، والتي بدورها تنجز معك المهام التي تريد القيام بها، واللعبة تمنحك الحرية في إختيار الملابس التي تريد أن تسير بها في شوارع المدينة.