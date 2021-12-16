حملها الأن ||خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto 6 الإصدار الجديد 2022

يتساءل الكثير من المتابعين للألعاب عن طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6، وهذا بسبب الإعلان ورؤية الجميلة والجرافيك الممتاز للتشويق الخاصة بالعبة، كما أن النجاح الذي حققه الجزء الخامس في اللعبة، من حيث الواقعية، والدوافع التي تخص الشخصيات الرئيسية كانت مليئة بالمشاعر، والتي جعلت لعبة جراند ثفت أوتو 6 مصدر انتظار لجميع عشاق السلسلة، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة تحميل اللعبة تابع هذا المقال.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 للكمبيوتر

لن تختلتف طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 عن طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5، وهذا لأنها ستتبع نفس الخطوات، وستعمل على النزول بنفس الطريقة التي نزل بها الجزء القديم، ويعتبر نجاح الجزء الخامس من اللعبة هو السبب الرئيسي في وجود الجزء السادس، والذي تتمثل خطوات تحميله في النقاط التالية:

نقوم بالدخول على تطبيق ستيم وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم و رقم البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

نضغط على مربع البحث، ثم نكتب اسم اللعبة.

نضغط على زر البحث.

نقوم بعد ذلك باختيار التحميل، عن طريق شراء اللعبة، والموافقة على كل شروطها.

ننتظر انتهاء التحميل، ونبدأ في اللعب واختيار الشخصية، وتنفيذ المهام.

لعبة جراند ثفت أوتو 6

تتميز لعبة جراند ثفت أوتو 6 عن الأجزاء القديمة، بأنه سيكون فيها أول بطولة مطلقة لسيدة في اللعبة، وهو شيء إنتظره المتابعين من الجزء الخامس الخاص باللعبة، وتدور حكايات ألعاب جراند ثفت أوتو عن سرقة العربيات الكبرى، وتعرض البطل للخيانة من أتباعه، ولكن تختلف الشخصيات في كل جزء، ويختلف معها الدوافع لتحقيق ما يريدون، ولتبرير أفعالهم، ولن تختلف لعبة جراند ثفت أوتو 6، عن الأجزاء القديمة في هذا الجزء، ولن تختلف أيضًا في طريقة التحميل.

طريقة تحميل لعبة جراند أوتو 6 ستكون سهلة جدًا، لمن يريدها على البلايستيشن أو على الكمبيوتر، وهذا لأنها ستكون مثل الأجزاء القديمة للعبة، ولكن اللعبة سيكون فيها تطور كبير من حيث الجرافيك، وتطور كبير أيضًا في رسم الشخصيات، والمدينة التي تكون تشبه أحدى مدن مدينة الولايات المتحددة الأمريكية، وأكدت الكثير من المصادر أن اللعبة سيكون بها الكثير من المهاب الممتعة، وأن كل من سيلعبها سيتعايش داخل العالم الخاص بها بصورة ممتازة وواقعية جدًا.