ماين كرافت النسخة الجديدة طريقة التحميل في ثواني بطريقة آمنة وأهم متطلبات اللعبة لتثبيتها، لعبة ماين كرافت هي أحد الألعاب التي يحبها الكثير من الشباب والصغار أيضا، حيث ظهر مؤخرا عبر مؤشرات مراجعة البحث على جوجل كثرة عدد الزائرين للمواقع من أجل تحميل هذه اللعبة، وذلك بسبب أنها لعبة تعتمد على المغامرة والتشويق وروح المنافسة، وهي من الألعاب الأمنة تماما على الكبار وعلى الصغار أيضا، حيث أن تحميل هذه اللعبة يتم من خلال خطوات بسيطة فقط تحتاج إلى وجود الإنترنت لتحميلها على جهاز الكمبيوتر أو هاتف الأيفون أو هاتف الأندرويد من خلال اتباع بعض التعليمات للحصول على تحميل اللعبة.

ماين كرافت النسخة الجديدة متطلباتها

تعتبر لعبة ماين كرافت هي لعبة مجانية تحتاج لعدة شروط لتشغيلها على الأجهزة الخاصة بك سواء كان هاتف أندرويد أو هاتف أيفون أو جهاز كمبيوتر، ولذلك لابد من استيفاء تلك المتطلبات الخاصة باللعبة لعدم التعرض لأي مشكلة مثل توقف اللعبة أو انقطاعها، والشروط الأساسية هي:

ذاكرة 200 ميجا بايت.

معالج رسوم يوكن من نوعيةINTEL HD GRAPHICS أو من نوعيةAMD SUPPORT OPEN GL:2.1.

معالج البيانات يكون من نوعيةINTEL PENTIUM D أو من نوعيةAMD ATHOL (K8) 2.6 GHZ..

الرامات تكون أكثر من 2 جيجا بايت.

نظام التشغيل جميع أنظمة الويندوز المتطور.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت