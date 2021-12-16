نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الأن تردد قناة ssc السعودية الناقلة للمباراة الهلال والنصر على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ssc السعودية ننتقل إلى كيفية إعداد تردد SSC الرياضي المجاني 2021، وهو الناقل لمباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021 م، حيث تتمتع قنوات SSC بالحق الحصري في بث مباريات الدوري السعودي على القنوات الفضائية والرقمية (شاهد VIP أو عبر جهاز Gobx)، كما أعلنته رابطة الدوري.

وتم منح الشركة السعودية الرياضية حقوق بث مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين عبر القنوات الفضائية والقنوات الرقمية الأخرى لمدة موسم رياضي واحد فقط “عام واحد”، ومن خلال تثقيفي يمكنكم مشاهدة ترتيب الدوري السعودي الآن بعد الدور الأول.

تعرف على تردد قناة ssc السعودية

تأسست مجموعة القنوات الفضائية الرياضية السعودية (SSC) من قبل الشركة السعودية الرياضية بصفتها المالك الوحيد لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين، بالإضافة إلى البطولات والدوريات الأخرى، بالتعاون مع مجموعة MBC للبث الفضائي.

وتم تعديل تردد القنوات المعلن عنها يتم بثها مجانا على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات وعرب سات بدر 6 وسهيل سات ويمكن للراغبين في الحصول على ترددات قنوات SSC Sports المجانية القيام بذلك من خلال الاطلاع على الجدول أدناه:

ترددات قناة SSC عرب سات بدر 6

تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 11747 / 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية تغيير ترددات قنوات إس إس سي سبورتس السعودية الرياضية

من يريد الحصول على قائمة قنوات SSC الرياضية يمكنه فعل ذلك عن طريق تغيير التردد الجديد أو تردد القمر الصناعي المجاني الجديد 2021 SSC للقنوات الرياضية، حَسَبَ إعلان الشركة السعودية الرياضية، من خلال توجيه طبق “الدش” على القمر الصناعي المناسب. المتاحة لك. (عربسات بدر 6 – نايل سات – سهيل سات) ثم قم باتباع التعليمات التالية: