نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر GTA San Andreas للاندرويد الجديدة وتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA San Andreas للاندرويد أحدث إصدار شهر ديسمبر والإضافات الأخيرة علي النسخة . وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas الأشهر بين نسخ GTA V . كما تتمتع النسخة الأخيرة من اللعبة بإضافات جودة ألجرافيك ذات التقنية العالية . كذلك بجانب التطوير الذي حدث علي نسخة Grand Theft Auto Vice city . حيث قامت الشركة المنتجة بتحديثات متعددة علي لعبة Grand Theft Auto . ومنها إضافة الأسلحة المتعددة التي تستخدم في كافة مراحل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . وغيرها من نسخ لعبة GTA V . كما حرصت الشركة علي تطوير كافة نسخ لعبة جراند ثفت أوتو لتتوافق مع كافة أنواع الهواتف . ألأند رويد وجاء ذلك التطوير علي لعبة GTA V الأصلية بعد أن كانت لمدة سنوات تعمل علي أجهزة الكمبيوتر فقط . ذلك منذ إطلاق اللعبة في عام 2003 . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . والمتطلبات الخاصة بتشغيل وتثبيت اللعبة .

GTA San Andreas للاندرويد Grand Theft Auto: San Andreas

منذ أن تم التصريح عن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة لشهر ديسمبر . وتتوالي عمليات البحث عن كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto . علي كافة هواتف أند رويد المختلفة وهواتف أيفون كما أن تثبيت GTA V APK . تلك النسخة تتطلب بعض المتطلبات للتثبيت علي الهواتف والتي سنذكرها في السطور القادمة . كما أن عمليات البحث عن تثبيت لعبة GTA V الأصلية يبحث عنها اللاعبين عبر المواقع الموثوق بها . في لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد وذلك يكون من خلال المتاجر الرسمية المعتمدة . بجانب الموقع الشهير ميديا فاير لكافة الألعاب الإلكترونية ومن ضمن تلك الألعاب متاحاً علي الموقع تثبيت لعبة GTA V .

تثبيت GTA San Andreas للاندرويد والخطوات الخاصة بذلك

لكي ما يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تتطلب نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . بعض المتطلبات التي تختلف عن نسخة Grand Theft Auto Vice city . ولكي ما يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس بتحديثها الأخير يجب اتباع الآتي :-

تثبيت لعبة GTA V علي الهواتف يتطلب أن يكون اللاعب لديه حساب علي المتجر المتوافق مع هاتفه . كذلك لعبة GTA V الأصلية يتم تسجيل اسم النسخة المرغوبة للتثبيت وليكن Grand Theft Auto: San Andreas . كما يجب معرفة سعر لعبة GTA V الأصلية علي المتجر وفقاً لما تم تحديده لكل دولة . يختلف سعر Grand Theft Auto Vice city عن نسخة لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كذلك بعد تحديد السعر يتم الاختيار بين طرق الدفع المتاحة علي المتاجر واختيار طريقة الدفع المناسبة . يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . بعد انتهاء تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يمكنك ربطها بحسابك علي SOCIAL MEDIA . كانت هذه الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . يمكن أن تتبع تلك الخطوات مع تثبيت نسخة Grand Theft Auto Vice city .

تثبيت نسخة Grand Theft Auto: San Andreas وما هي المتطلبات الخاصة بذلك

تختلف متطلبات لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس لكافة الهواتف عن أجهزة الكمبيوتر . ذلك يرجع لتصميم نسخة Grand Theft Auto: San Andreas بتقنية ألجرافيك التي تتماشي مع هواتف أند رويد . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد صممت بأساليب لا ترهق المعالج الخاص بالهواتف . وذلك بتصميمها بسرعة PROSSESOR يتماشي مع الهواتف ونتعرف علي المتطلبات كالآتي :-

GTA San Andreas للاندرويد مساحة فارغة لهواتف أند رويد بقدر 3GB .

مساحة فارغة لهواتف أند رويد بقدر 3GB . كما أن لعبة GTA V تتطلب معالج هاتف ثماني النواة وتقنيته سناب دراجون 865 لأداء لعب أفضل .

كذلك بجانب أن يكون المعالج الرسومي للهاتف لتشغيل لعبة GTA V الأصلية بجودة قوية .

كما أن لعبة Grand Theft Auto تتطلب ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 4GB .

يجب أن تكون الذاكرة عشوائية بمساحة فارغة بقدر أكبر وهو 6GB لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس بشكل أفضل .

كذلك بجانب النظام الخاص للهاتف نظام أند رويد 11.0.1 لعمل Grand Theft Auto: San Andreas علي الهاتف .

علي الهاتف . أما هواتف أيفون تتطلب نظام إصدار التشغيل للهواتف IOS 14 وذاكرة داخلية فارغة بقدر 4GB .

نسخة Grand Theft Auto Vice city ومتطلبات تشغيلها علي الهواتف

تتطلب نسخة جراند ثفت أوتو: فايس سيتي متطلبات بسيطة لكي ما يتم تشغيلها علي هواتف أند رويد . كما نتعرف علي متطلبات لعبة GTA V كالآتي :-

تتطلب Grand Theft Auto Vice city توفير مساحة فارغة بالهاتف بمقدار 2GB . كذلك لعبة جراند ثفت أوتو تتطلب معالج للهاتف يكون بتقنية رباعي النواة . لتشغيل نسخة لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي يكون المعالج سناب دراجون 720G . كما أن المعالج الرسومي للهاتف يكون متوسط لعمل لعبة GTA V APK دون مشاكل . فيما يخص الذاكرة العشوائية للهاتف تكون فارغة بمقدار 4GB في لعبة GTA V الأصلية . كذلك تتطلب نسخة Grand Theft Auto Vice city نظام تشغيل الهاتف أند رويد 9.0.1 . تلك كانت متطلبات جراند ثفت أوتو: فايس سيتي لتثبيتها علي الهواتف .

GTA San Andreas للاندرويد التحديث الأخير الخاص بشهر ديسمبر الجاري . وتم عرض التفاصيل الخاصة بخطوات تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كذلك بجانب الخطوات الخاصة بتثبيت نسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي .