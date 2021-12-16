نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشحن الأن بشكل أمن طريقة شحن شدات ببجي PUBG على هواتف المحمول الذكية في المقال التالي
يعتبر البحث عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من أهم الأمور التي تشغل بال محبي تلك اللعبة وذلك بعد أن أصبحت لعبة ببجي واحدة من أكثر الألعاب شعبية في جميع دول العالم منذ ظهورها، كما تمكنت لعبة PUBG من ضم جميع الأصدقاء في مسابقة واحدة، وبالتالي يسعى كل فرد من اللعبة لتحقيق النجاح على منافسيه في اللعبة من خلال تضمين العديد من الخدمات التي تساعد في المنافسة ، لذا جميع من يلعب هذه اللعبة الأكثر شيوعًا بين الشباب إلى الوصول إلى المركز الأول بين الأصدقاء المشتركين معهم في نفس المستوي، كما يبحثون عن طريقة لشحن شدات ببجي حتى يتمكنوا من الفوز والانتقال إلى المراحل العليا في لعبة ببجي، وفي هذا المقال سنوضح إليكم طريقة شحن شدات ببجي على الهاتف المحمول بطريقة بسيطة وسليمه تابعوا القراءة عبر موقعنا المميز ثقفني.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل
إذا كنت تريد الانتقال إلى مستوى أعلى في اللعبة والمشاركة في التنافس الذي يدور بين أصدقائك والفوز عليهم، كل ما عليك فعله هو شحن شدات ببجي ونقدم إليكم طريقة شحنها بسهولة عبر هاتفك، وهي:
- الانتقال إلى تطبيق Play Store ثم عليك كتابه اسم اللعبة وهي لعبة ببجي وثم حملها.
- سجّل الدخول إلى التطبيق وأكمل الاستبيانات التي تظهر أمامك للحصول على رصيد.
- في حالة حصولك على رصيد انتقل إلى UC Purchase من خلال لعبة PUBG.
- والنقر على دفع قيمة الشحن من خلال متجر Play، وبذلك يتم شحن PUBG مجانًا.
المواصفات التي يجب توافرها لتشغيل لعبة PUBG
لجعل لعبة PUBG Mobile أسهل بالنسبة لك، عليك التأكد من أن جهازك يحتوي على المتطلبات التالية:
- إذا كنت تلعب على جهاز Android، فتأكد من أنه الإصدار 5.0.1 على الأقل ولديه مساحة لا تقل عن 650 ميجا بايت، وذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت
- إذا كنت تلعب PUBG علة تليفونك، فتأكد من أن الإصدار لا يقل عن 9، وأن المساحة الداخلية لا تقل عن 1.55 جيجابايت ، لابد أن تكون الذاكرة لا تقل عن 2 جيجابايت.
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