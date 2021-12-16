GTA طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 من المواقع الرسمية لجميع أجهزة الأندرويد

تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 5 من أفضل أنواع الألعاب التي شهدت مغامرات رائعة، كما أن لديها الكثير من المحبين من جميع البلاد، وتتميز أيضا بأنها واحدة من الألعاب التي لديها الكثير من المميزات والفوائد التي تتواجد بها فقط، وتتميز أيضا هذه اللعبة بأنها تشبه الواقع في جميع الأجزاء بها، كما أنها واحدة من الألعاب التي شهدت نجاحاً كبيراً خلال فترة قصيرة من الزمن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف لكم أدق التفاصيل حول طريقة تثبيت لعبه جراند ثفت أوتو 5 من المواقع الرسمية لجميع الهواتف الذكية، والجدير بالذكر أن هذه اللعبة بدأت منذ حوالي ٧ سنوات فقط ولكنها انتشرت بشكل كبير جدا ومازال البحث عليها كثير جدا.

طريقة تثبيت لعبه جراند ثفت أوتو 5 من المواقع الرسمية

تعتبر من أفضل الطرق وأكثرها آمنا هي هذه الطريقة كما أنها أيضا تحتاج إلى الدخول في تفاصيل عملية ولكنها تكون بإمكان أي شخص أن يقوم بها وتتميز في النقاط التالية:

أولا يتم فتح الجهاز والدخول إلى متجر بلاي الخاص بالجهاز.

ثانياً يقوم المستخدم بالبحث عن اللعبة.

ثالثاً اختيار الاختيار الأول وذلك لأنها يعتبر الأفضل والأصل.

رابعا يتم النقر على كلمة تثبيت وتركها لمدة حتى تُثبت على الجهاز.

طريقة الدخول

يتم الدخول اللي اللعبة وتحميل كافة الملفات الخاصة بها.

ام الدخول من خلال حساب جوجل الخاص بالمستخدم أو حتى حساب الفيس بوك.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 من المواقع الرسمية لأجهزة الأيفون

يتم الدخول إلى آبل ستور الخاص بجهازك ط.

البحث على لعبة جراند ثفت أوتو 5.

بعدها يتم النقر على لعبة جاتا 5 وهو يظهر في المقدمة.

ومن هنا يتم الدخول والضغط على كلمة تثبيت.

ما هي أهم المميزات التي يتمتع بها اللاعبون في لعبة جراند ثفت أوتو 5

تحتوي على عدة مميزات منها الآتي :