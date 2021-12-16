طريقة تحديث لعبة eFootball 2022 للأندرويد والآي أو أٍس بكل سهولة

أصدر شركة Konami اعتذارًا عامًا عن المشكلات التي واجهها لاعبين eFootball 2022 عند الإطلاق، وتعهد بتقديم تحديث لهذا الشهر. حيث أصدر الإدخال التالي في السلسلة التي كانت تُعرف سابقًا باسم Pro Evolution Soccer هذا الأسبوع وسرعان ما أصبحت واحدة من أسوأ ألعاب Steam التي تمت مراجعتها على الإطلاق.

eFootball 2022

علاوة على المشكلات المتعلقة بالطريقة التي تلعب بها اللعبة، قام اللاعبون بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بصور مضحكة غريبة عن الخلل في اللعبة بالإضافة إلى بعض النماذج غير المبهجة داخل اللعبة للاعبين مشهورين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

تحديث لعبة اي فوتبول

حيث أعلنت اللعبة علي أن أحدث البيانات لبعض الدوريات والفرق المرخصة من أن الممكن أن تكون غير متاحة إلا من خلال تحديث ما بعد الإصدار. وأيضا ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت لكي تتمكن من تنزيل هذا التحديث. لذلك راجع الموقع الرسمي لمزيد من التفاصيل.

نظرًا للتأثير المستمر لجائحة كورونا، قد تخضع بعض بطولات كرة القدم في العالم الحقيقي لتغييرات تنظيمية مفاجئة غير مخطط لها.

ونتيجة لذلك ، هناك احتمال ألا تتطابق اللوائح داخل اللعبة تمامًا مع نظيراتها في الحياة الواقعية، لأنها لعبة إلكترونية لن تطبق بها إجرائيات الاحترازية.

قد يتم أيضًا تنفيذ التغييرات الأخرى التي تؤثر على الدوريات والبطولات في التحديثات المستقبلية دون سابق إنذار.

طريقة تثبيت لعبة اي فوتبول

للحصول علي اللعبة يجب أتباع الخطوات الأتية لكي تحصل عليها وتتمكن لعبها مع أصدقاءك أو حتى بمفردك:

أولا يجب عليك الدخول الي اي متجر متوفر على هاتفك (جوجل بلاي، او أبل أستور).

ثم قوم بالبحث عن لعبة eFootball

بعد ذلك قم باختيار اللعبة وقوم بتثبيتها، حيث يصل حجم اللعبة الى 96 ميجا بايت.

بعد الانتهاء من تثبيت اللعبة قم بفتحها ثم سجل الدخول.

مميزات لعبة اي فوتبول بيس