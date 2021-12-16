نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي PUBG بالطريقة الرسمية دون اختراق الهاتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة ببجي من الألعاب المجانية التي انتشرت في الآونة الأخيرة حيث أنه وصل عدد اللاعبين خلال الأسبوع الماضي من كل بلاد العالم إلى حوالي 400 مليون لاعب كما أن هذه اللعبة يمكن من خلالها التعرف على أصدقاء جدد واللعب معهم في أي وقت وبسبب نجاح هذه اللعبة ازدادت عملية البحث عن طريقة شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية الآمنة والتي لا يمكن من خلال اختراق الهاتف أو هكر الجهاز وهي من المشاكل الشائعة التي واجهت الكثير من اللاعبين عن تنزيل اللعبة ومحاولة شحن الشدات.
تعرف على طريقة شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية
أولا الشدات هي العملة المتداولة في لعبة ببجي والتي يحاول اللاعب الحصول على أكبر عدد ممكن منها وذلك من أجل شراء الملابس والأسلحة والأطعمة وبناء المنازل والتطوير من الوسط المحيط باللاعب.
- قم بالتسجيل والدخول إلى الموقع الإلكتروني.
- ادخل الإيميل الذي تريد التسجيل والدخول من خلاله.
- اكتب اسم الدولة التي تقيم بها.
- ادخل اسم اللاعب والسن ورقم ID الخاص باللاعب.
- قم بالنقر على عدد الشدات التي تريد الحصول عليها في هذه اللعبة.
- في خلال دقائق سوف تصل لك رسالة نصية تحمل كود رقمي.
- قم بإدخال هذا الكود وذلك لحماية اللاعب من انتحال الشخصية.
- سوف تصل لك رسالة تأكيدية.
- انقر على الطريقة التي تريد الدفع بها من خلال رصيد هاتفك أو من خلال بطاقة الائتمان الرقمية.
لا ننسى أنه قبل الدخول إلى الموقع الخاص بشراء الشدات يجب تحميل اللعبة من خلال متجر بلاي المتوفر على الجهاز.
في بداية العام الجديد سوف يكون هناك تحديثات جديدة في لعبة ببجي مع تطوير الأسلحة الموجودة في اللعبة والملابس والسيارات ووسائل القيادة الموجودة وغيرها من المميزات الأخرى للاستمتاع عند اللعب.
الغرض من شراء هذه الشدات هو تطوير اللاعب ومساعدته في التصدي للعدو بطرق حديثة ومميزة وتمكنه من الفوز بشكل أسرع مقارنة باللاعبين الذين لا يتوفر لديهم شدات لشراء أحدث الأسلحة والسيارات وغيرها.
الحصول على شدات ببجي بشكل رسمي وآمن
إن الشدات التي يمكن شحنها من خلال الموقع الإلكتروني تكفي فترة طويلة من الوقت مع اللاعب كما أنه يجب على اللاعبين عدم الإفراط في استعمال الشدات بشكل غير صحيح لأنه يمكن أن يتعرض اللاعب إلى الخسارة بسبب نفاذ الأسلحة لديه.
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