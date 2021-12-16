نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة eFootball PES 2022 للكمبيوتر والأندرويد إصدار إي فوتبول بيس الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة eFootball PES 2022 من الألعاب التي وصلت لعدد كبير من المستخدمين على الهواتف لذكية رغم أن أساس اللعبة صممت لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، ولكن منذ إصدارها للجوال وأصبحت من أكثر الألعاب تشغيلا وبحثا عن كل جديد فيها، من ذلك البحث عن موعد إصدار نسخة إي فوتبول بيس 2022 التي أعلنت عنها شركة كونامي من قبل، ولكن تأخر موعد إطلاقها في شهر ديسمبر الجاري، ومن المنتظر أن تصدر في شهر مارس 2022.

لعبة eFootball PES 2022

انتظر الكثيرين من محبي لعبة اي فوتبول بيس موعد إنطلاق تحديث اللعبة، حيث جاء إشعار بتأجيل تحديث لعبة بيس للموبايل الجديدة، حيث أن تحديث بيس 2022 صمم لتجربة لعبة كرة قدم حقيقية، بما فيها من خلق بيئة مثالية تحتوي على عشب في الملعب، ومن حركة اللاعبين والرسوم المتحركة التي تكاد تظهر واقعية.

مزايا إي فوتبول بيس 2022

تتميز لعبة eFootball PES بأنها مجانية.

متاح اللعبة على جميع الأجهزة والهواتف الذكية بنظامي الاندرويد والايفون.

تطرح قريبًا نظام لعب كرة قدم واقعي أكثر في ألعاب كرة القدم الإلكترونية.

لعبة إي فوتبول هي تطوير لما يعرف باسم Pro Evolution Soccer.

تتوفر اللعبة على جميع المنصات لآجهزة الكمبيوتر والجوالات، والبلاي ستيشن، وكذلك جهاز الاكس بوكس

في تحديث لعبة efootball pes 2022 يستطيع اللاعب الاختيار بين 9 أندية لكي يلعب معهم.

فيديو ترويجي عن لعبة efootball pes

هذا فيديو عن تحديث لعبي إي فوتبول المرتقب.

Efootball 2022 mobile

من ألعاب كرة القدم الفيديو الأشبه بالواقع، ومن المنتظر تغييرات في الفرق والندية المشاركة، وتستطيع تحقيق أقصى استفادة من اللعبة من خلال منافساتك، وإنشاء فريقك الابداعي الذي تقوم باختياره، للمنافسة مع جميع أنحاء العالم مع أكبر مراحل الإثارة .

موعد إصدار اي فوتبول بيس 2022

بتاريخ 5/ 11/ 2021 تم إجراء تغييرات على جدول إصدار اللعبة، ولم يتم نشر التفاصيل من شركة كونامي حتى الآن، واللعبة تتميز من الميزات الرئيسية:

التحكم في فرق عالمية مثل (برشلونة- ومانشيستر يونايتد- يوفنتوس- فلامنجو- كورنثوس- ارسنال- ساو باولو- ريفر بليت- كورنثوس).

كما تستطيع اللعب بدون اتصال بالإنترنت ضد خصوم بشريين.

ومازال الحديث طويلا عن لعبة اي فوتبول آخر إصدار 2022 وانتظار انطلاقه الذي ينتظره ملايين المحبين لتلك اللعبة.