نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة Grand Theft Auto: Vice city موبايل تحديث أخر العام من لعبة GTA V الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، الآن ورسميا تم نزول التحديث المنتظر الخاص بشهر ديسمبر 2021. كما يعتبر هذا التحديث هو الأخير للعبة الشهيرة لعبة GTA V الأصلية. الذي تم نزولها رسميا منذ زمن طويل تحديدا في عام 2001. حيث عالم من المغامرة والتشويق كما يمكنك الدخول في عالم الجريمة والإثارة. وذلك عبر لعبة Grand Theft Auto التي تقوم علي نظام مهام يجب الانتهاء منها. فهي مهام سرقة وقتل ومطاردة مع الشرطة وسرقة أسلحتهم. وفي الآونة الأخيرة تطورت اللعبة حيث بها نظامين من اللعب وهو لعب بنظام الانتهاء من المهام. ونظام أخر باللعب الحر والذي يمكنك من خلاله السير في جميع أنحاء المدينة بدون عمل أي مهام. ولكن في الإصدارات القديمة كان الوضع مقتصر على الانتهاء من المهام وإلا ستكون خاسرا في اللعبة. واليوم سوف نستعرض لكم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي. كما سنعرض متطلبات اللعبة الرسمية لتشغيلها على الجوالات المحمولة.

خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city موبايل

خطوات رسمية وبسيطة تفصلك عن الاستمتاع باللعبة الشهيرة. حيث هناك الكثير من المواقع التي تقوم بإصدار اللعبة بشكل مجاني. مقابل الأشتراك ببريدك الإلكتروني. ثم يقوم الموقع بسرقة بياناتك الخاصة مقابل تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. ومن موقعنا هنا نقوم بتحذيرك عزيزي المستخدم بعدم الدخول لهذه المواقع والحصول علي اللعبة بشكل مجاني. ولتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي يجب إتباع التالي.

يجب أولا إحضار الهاتف والاتصال بالأنترنت عن طريق نقطة WIFI.

كما يجب الدخول علي تطبيق GOOGLE PLAY والضغط علي مربع البحث.

ثم نكتب في المربع لعبة Grand Theft Auto .

. وسيتم إظهار عديدة ولكن هذه الإصدارات فقط التابعة لشركة روك ستار جيم ( لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ، لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز)

، ، وجراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز) ثم النقر علي فايس سيتي والدفع قيمتها 30 ريال سعودي. ويجب الدفع إلكترونيا ببطاقات الائتمان المتاحة لديك والتي من المهم أن تعمل إلكترونيا.

وبعد إتمام عملية الدفع سيتم التثبيت تلقائيا وسيتم الحصول على اللعبة رسميا بدون أي مشاكل أو إعلانات مزعجة.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V الأصلية موبايل

لعبة Grand Theft Auto: Vice city خرافية وتصميمها خرافي. بالرغم من جودة اللعبة وطريقتها الرائعة. فلا تتطلب اللعبة إمكانيات كبيرة لتشغيلها علي الجوال. عكس إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas الذي يتطلب إمكانيات كبيرة تعوق مستخدمي اللعبة بتشغيلها علي جوالاتهم.ولكن شروط GTA V APK فايس سيتي كالتالي.

يجب أن يتوفر في الموبايل 3 جيجا بايت مساحة تخزين. ويمكن أتساعها في حالة اللعبة دائما.

كما يجب أن يتوفر الموبايل بذاكرة عشوائية التي تعمل على سرعة مناسبة للعبة وهي 4 جيجا.

لا تتطلب لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي اداء قوى للجوال حيث يمكن لمعالج متوسط بتشغيلها وذلك من نوع سناب دراجون 732G.

فايس سيتي اداء قوى للجوال حيث يمكن لمعالج متوسط بتشغيلها وذلك من نوع سناب دراجون 732G. تعمل أيضا اللعبة على أندرويد 10 أو 11 وفما فوق في التحديثات الجديدة.

عزيزي القارئ لقد قمنا باستعراض خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كما أستعرضنا متطلبات لعبة GTA V للاندرويد لتشغيلها بسلاسة علي الموبايل. نتمنى لكم الاستمتاع والتشويق. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.