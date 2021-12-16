تمنع المتطفلين.. تطبيق واتساب يتيح ميزة جديدة رائعة طال انتظارها

يحرص تطبيق واتساب WhatsApp على طرح العديد من من الميزات وإعدادات الخصوصية في التطبيق خلال هذه الفترة، من أجل الحصول على رضاء العملاء، حيث أتاح التطبيق مؤخراً ميزة إخفاء آخر ظهور لهم على المنصة من أعبن الغرباء وكذلك جميع المتطفلين، أو المستخدمين الذي يحبون دائماً التعرف على ما يفعله الآخرون، وتعتبر من الميزات الرائعة التي طرحت التطبيق مؤخراً من أجل تلبية رغبات الكثير من المستخدمين خلال هذه الفترة، والتي نالت إعجاب الكثيرون.

تطبيق واتساب يتيح ميزة جديدة رائعة

وأكد فريق WABetaInfo المتخصص في البحث عن ميزات منصة واتساب الجديدة في الإصدارات التجريبية الجديدة على تلك الميزة الرائعة التي أطلقها التطبيق خلال هذه الفترة ، حيث أوضح أنه تم إضافة خيار رابع في اعدادات التطبيق بعد التحديث، حيث يقوم التطبيق لخدمة الدردشة الاجتماعية من خلال تعين تلك الميزة للجميع بشكل افتراضي.

وأضاف موقع WABetaInfo أن تلك الميزة الجديدة من التطبيق سوف تسمح باختيار من سيكون قادر على رؤيتك في آخر ظهور لك من خلال الأداة التي تم إضافتها، حيث يمكن للمستخدم تحديد مجموعة محددة على التطبيق يمكنها رؤية معلوماتك على التطبيق مثل صورة الملف الشخصي وغيرها من الأمور الهامة، وكان التطبيق في سابق العهد يسمح افتراضياً لجميع المستخدمين برؤية حالتك أو آخر ظهور للمستخدم على النظام الأساسي، ولكن يمكنك الآن التحكم في الأشخاص المسموح لهم برؤية حالتك او أي تفاصيل أخرى، مما يزيد من ميزات الخصوصية لجميع المستخدمين خلال هذه الفترة، وخاصة أن تلك الميزة طال انتظارها من اجل تحقيق حلم الخصوصية.

ومن جانبه وصف تطبيق واتساب الميزة الجديدة من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني أكد من خلالها أنه قد جُعل الأمر أكثر صعوبة على جميع الأشخاص الذين لا تعرفهم وهم غرباء عنك ولم تقم بالدردشة إليهم من رؤية آخر ظهور لك على التطبيق، حيث توفر تلك الميزة الجديدة على الإصدارات التجريبية خيار هام وهو “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” لمشاهدة أخر ظهور ، كما يوجد اختيار ” لا أحد” وهو يمنع جميع مستخدمي التطبيق من رؤية حالتك على التطبيق.