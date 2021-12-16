نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحتوي على كاميرا وتقيس ضربات القلب.. سعر ساعة سامسونج Galaxy watch الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج الكورية، الرائدة في صناعة الهواتف والأجهزة، عن إطلاق أول ساعة يد ذكية “galaxy watch 4″، موضحة أنها لن تكون مثل الأنواع المتطورة الموجودة في الأسواق حاليًا، بل ستكون أفضل منهم وتحتوي على مميزات عديدة، منها وجود كاميرا أسفل الشاشة، وبذلك يمكن استخدامها للتصوير كبديل للهاتف والكاميرات الاحترافية؛ وإضافة إلى ذلك، تحتوي على شاشة يمكن التحكم في حجمها لتسهيل عملية رؤية الوقت، ولأن هناك إمكانيات أخرى، إليكم سعر ساعة Galaxy watch الجديدة والمواصفات بالكامل.

مواصفات ساعة Galaxy الجديدة

وبحسب موقع “Notebookcheck”، المتخصص في أخبار التكنولوجية، فإن ساعة جالاكسي ووتش 4 الجديدة يمكن دمجها مع جميع هواتف سامسونج الحديثة، وبجانب ذلك، صممت بشاشة قابلة للدوران لتسهيل عملية الاستخدام ويمكن تعديل حجم الخط داخلها، وذلك ستكون مناسبة لكبار السن وليس الشباب فقط؛ خاصةً وأنها تحتوي على نظام للتنبيه بدرجات الحرارة والأمراض.

كما تضمن تصميم ساعة Galaxy watch، مستشعرات عديدة وشاشة تستخدم باللمس، مع قلم ذكي “S Pen” للتحكم فيها بشكل أسرع، ولأن المميزات عديدة، تقدمت شركة سامسونج للحصول على براءة اختراع للساعة الأيام الماضية وحصلت عليها بالفعل، نتيجة وجود إمكانيات حديثة ومتطورة فيها.

سعر ساعة galaxy watch 4

وبحسب ما أكدته الشركة، فإنه سيتم طرح ساعة Galaxy watch4 التابعة لسامسونج، خلال الأشهر القليلة القادمة؛ حيث أنها تخضع للتطوير حاليًا لتكون قادرة على قياس معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية، إضافة إلى مستوى ضغط الدم ونسبة الأكسجين في الدم والجلوكوز وحجم الدهون والماء بالجسم في حوالي 15 ثانية فقط، وبذلك ستكون قادرة على اكتشاف بعض الأمراض قبل الإصابة بها، مما يسمح بالحفاظ على صحة المستخدمين وحمايتهم من الأمراض المزمنة.

وبالرغم من المميزات العديدة والإمكانيات التي صممت بها ساعة galaxy watch 4، إلا أن الشركة لن تعلن حتى الآن عن السعر، ولكنها أوضحت أنه سيكون مناسبًا للعديد من المواطنين حول العالم، لأن الهدف منها هو حماية الجميع من الأمراض التي تصيب الجسم دون أن يصاحبها أعراض، وبالتالي تعرض حياة المريض للخطر.