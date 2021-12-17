لماذا ينتظر اللاعبين موعد إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار الجديد 2022 grand theft auto sixth

تعد لعبة جراند ثفت أوتو 6 هي الجزء السادس، والمنتظر بشدة من سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو الجيل الثالث، وهذا بسبب ما تحققه اللعبة من إقبال شديد وجميل على الأجهزة الإلكترونية، ولا يوجد لاعب يعشق الألعاب إلا وعليه إحترام تلك السلسلة، وهذا لما تحمله السلسلة من روح للمتعة والروح، والعمل البناء لزرع الإستقرار الداخلي، وأن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو

تترجم سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو إلى سرقة السيارات الكبرى، وهو ما يدفع الكثير للسؤال كيف ستكون جراند ثفت أوتو 6؟ والإجابة ستكون مثل الأجزاء القديمة ممتازة وممتعة، ولقد حققت سلسلة سرقة السيارات الكبرى النجاح الذي تستحقه، وهذا بسبب ما فيها من محاكاة للواقع، وجرافيك، وإعتاد لاعبون تلك السلسلة إنتظار الأجزاء القادمة للعبة، وهذا من أجل الإمتياز والتطور الذي يختلف من جزء لجزء، وتزداد وتقل سرعة التحكم في إيقاع اللعبة على حسب مزاجنا الخاص.

تدور أحداث اللعبة داخل مدن خيالية تشبه في تكونها مدن الولايات المتحددة الأمريكية، وتدور أحداث اللعبة في إطار سينمائي له سيناريو ورواية، وتعتمد الأحداث الخاصة بالحبكة عن تعرض البطل للخيانة من قبل من كان يعمل معهم، وتعطي اللعبة الدوافع للشخصيات الرئيسية، وهو ما يجعل اللاعب يندمج، ويتفاعل مع جميع شخصيات اللعبة من حيث الواقع الدرامي الذي يعيشه، ويقوم البطل بالعديد من المهام بهدف العودة لما كان عليه، وتصنف اللعبة من الألعاب صاحبة الإثارة والتشويق.

أسباب لانتظار موعد إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6

لم يتم طرح الجزء السادس والذي يسمى باسم جراند ثفت أوتو 6، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى الانتظار كثيرًا، وهذا بسبب أن الإعلان التشويقي للعبة كان في غاية التمركز والقوة، وفي النقاط التالية الأسباب التي تدفعنا لانتظار لعبة جراند ثفت أوتو 6: